Эстония закроет все пункты пропуска на границе с россией с 1 декабря

Эстония с 1 декабря закроет все пункты пропуска на границе с россией. Такое решение приняли после попытки диверсии на оборонном предприятии Threod Systems.

Об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в соцсети Х.

По словам главы эстонского МИД, закрытие границы должно стать ответом на враждебные действия россии и усилить безопасность страны.

«Россия должна понять, что враждебные действия против Эстонии влекут за собой последствия. Попытки запугать, дестабилизировать или подорвать нашу безопасность не останутся без ответа. Закрытие пунктов пропуска на границе сократит возможности России вести враждебную деятельность в Эстонии и усилит наши усилия по предотвращению обхода санкций», – написал Цахкна.

Он также сообщил об этом решении коллегам из Финляндии, Латвии и Литвы.

Напомним, в Эстонии пытались устроить диверсию на оборонном предприятии Threod Systems, которое производит беспилотники. Подозреваемые планировали устроить взрыв и поджечь здание. В Министерстве иностранных дел страны заявили, что операцию заказало российское ГРУ.

Тем временем правительство Эстонии планирует в течение полугода создать новое приложение для оповещения о воздушных угрозах, которое позволит гражданам самостоятельно отслеживать движение беспилотников и другие угрозы.

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