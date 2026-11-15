Россияне разрушили в Одессе автоцентр и зерновые склады

В результате российской атаки на Одессу разрушено здание автомобильного центра Mercedes-Benz и зерновые склады. На местах ударов вспыхнули пожары, также горели автомобили.

Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По его словам, во время обстрела повреждения получили здание автомобильного центра и складские помещения, в частности те, которые использовали для хранения зерна. В сети уточняют, что разрушенное здание принадлежит официальному салону Mercedes-Benz.

По состоянию на момент публикации информации о пострадавших в результате этой атаки не поступало. На местах работают экстренные и профильные службы.

Утром 15 ноября Олег Кипер сообщал, что ночью российские войска массированно атаковали Одесскую область. Один из ударов пришелся на объект ДТЭК.

Кроме того, в результате обстрелов разрушено административное здание, возле которого загорелись автомобили. Также повреждены газовая труба, жилые дома, учебное заведение и здание центра занятости.

По предварительным данным, в результате ночной атаки травмировались шесть человек.

Напомним, в ночь на 15 ноября российские войска атаковали Черноморск Одесской области. В результате удара травмированы шесть человек, повреждены энергетическая инфраструктура и здания.

В течение недели российские войска применили против Украины более 2300 ударных беспилотников, 1590 управляемых авиабомб и 15 ракет разных типов.

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