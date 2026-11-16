Свитолина уступила Андреевой в борьбе за титул Итогового турнира WTA

Общество
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Элина Свитолина уступила Мирре Андреевой в двух сетах в финале Итогового турнира WTA-2026. Для украинки это был третий финал этих соревнований.
Элина Свитолина.фото: Getty images

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№6 WTA) не смогла победить Мирру Андрееву, выступающую в статусе «нейтральной» спортсменки, в финале Итогового турнира WTA-2026. Матч завершился в двух сетах – 5:7, 3:6.

Об этом сообщает Женская теннисная ассоциация (WTA).

Украина впервые в истории сыграет в финале самого престижного командного турнира женского теннисаРешающее очко Украине принесла Элина Свитолина, которая встречалась с 20-й ракеткой мира Жасмин Паолини.

Начало встречи выдалось непростым для украинки. В первом гейме на собственной подаче Свитолина отыграла три брейк-пойнта, но с четвертой попытки Андреева смогла сделать брейк. При счете 0:2 Элина сократила отставание, а впоследствии отобрала подачу соперницы и сравняла счет – 2:2.

В дальнейшем теннисистки поочередно выигрывали геймы. При счете 3:4 Свитолина имела три шанса на брейк, однако Андреева удержала подачу. Украинка продолжила борьбу и при счете 4:5 не только сравняла счет, но и сделала брейк – 5:5.

Впрочем, закрепить преимущество Элине не удалось. Андреева сразу отобрала подачу украинки, а впоследствии со второй попытки реализовала сет-пойнт – 7:5.

Во второй партии Свитолина снова потеряла гейм на собственной подаче на старте. Андреева воспользовалась тройным брейк-пойнтом и повела 1:0. Украинка имела возможность быстро отыграться, но соперница спасла пять брейк-пойнтов и увеличила преимущество.

Элина сумела сравнять счет, а затем вышла вперед – 2:1. Однако при счете 2:2 снова проиграла гейм на собственной подаче, несмотря на три геймбола. Андреева перехватила инициативу, довела счет до 4:2 и в итоге выиграла сет – 6:3.

Отметим, что теннисистки уже встречались на групповом этапе турнира. Тогда Андреева также победила Свитолину – 6:4, 6:0.

Для 32-летней Элины Свитолиной это было четвертое участие в Итоговом турнире WTA и третий выход в финал. В 2018 году украинка выиграла эти соревнования, а в следующем сезоне уступила в решающем матче.

Напомним, накануне украинская теннисистка Элина Свитолина одолела чешку Линду Носкову, пробившись в финал Итогового турнира WTA Finals впервые за последние семь лет.

Как известно, женская национальная сборная Украины впервые в истории добралась до финала Кубка Билли Джин Кинг. Решающее очко для команды завоевала именно Свитолина, уверенно переиграв итальянку Жасмин Паолини в двух сетах – 6:2, 6:2.

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