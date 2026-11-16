Трамп, путин и Си Цзиньпин за одним столом: в FT оценили, чего ожидать от встречи в Китае

Первую трехстороннюю встречу президента США Дональда Трампа, главы Китая Си Цзиньпина и российского диктатора владимира путина уже сравнивают с Ялтинской конференцией 1945 года, хотя существенных договоренностей от нее не ожидают.

Об этом пишет издание Financial Times.

14 ноября 2026, 02:53 СМИ узнали дату и возможные темы встречи Трампа, путина и Си Цзиньпина Дональд Трамп, владимир путин и Си Цзиньпин планируют провести трехстороннюю встречу в Китае 19 ноября. Обсудят ядерное разоружение, Иран и Северную Корею.

В китайском Шэньчжэне готовятся к переговорам трех президентов, которые запланированы на четверг, 19 ноября, на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Встречу президентов сравнивают с Ялтинской конференцией 1945 года, несмотря на то, что существенных договоренностей от нее не ожидают. Вместо этого само появление трех политиков за одним столом будет иметь значительный символический эффект и привлечет внимание мира, в частности из-за возможных последствий для Украины, Тайваня и Ближнего Востока.

По данным издания, стороны решили не согласовывать заранее повестку дня. Это необычно для Си Цзиньпина, который обычно предпочитает четко спланированные переговоры. Американский чиновник сообщил, что Трамп намерен поднять вопрос контроля над ядерными вооружениями и их нераспространения. В то же время в Вашингтоне не рассчитывают на достижение конкретного соглашения.

Тем временем Си Цзиньпин, как отмечает FT, стремится продемонстрировать близкие отношения с Трампом и путиным, но в то же время хочет избежать сравнений с Ялтинской конференцией 1945 года, где Китай не участвовал.

В свою очередь Москва стремится создать «новую Ялту», однако, по оценке источника FT, близкого к Кремлю, украинский вопрос вряд ли станет предметом детальных переговоров.

Аналитики, опрошенные FT, считают, что Китай будет стремиться продемонстрировать собственное дипломатическое влияние и роль Си Цзиньпина в мировой политике. В то же время Пекин не хочет брать на себя ведущую роль в урегулировании войны в Украине. Поэтому детального обсуждения этого вопроса во время трехсторонней встречи, по оценкам издания, может не быть.

Для путина же само участие в переговорах с президентами США и Китая станет возможностью усилить международный статус. Собеседник FT, близкий к Кремлю, назвал такую встречу малорискованной для Москвы и выгодной с точки зрения политического престижа.

Отдельно Трамп и Си Цзиньпин проведут двусторонние переговоры. Основное внимание на них планируют уделить торговле и выполнению договоренностей о торговом перемирии, заключенных в октябре 2025 года. США обвиняют Китай в том, что он поставляет лишь часть обещанных редкоземельных металлов. Пекин эти обвинения отвергает.

По мнению FT, трехсторонняя встреча может стать прежде всего демонстрацией дипломатических позиций трех государств, тогда как конкретные результаты переговоров остаются неопределенными.

Напомним, накануне в Кремле подтвердили, что переговоры президента США Дональда Трампа, главы КНР Си Цзиньпина и российского диктатора владимира путина запланированы на 19 ноября в китайском Шэньчжэне.

В Белом доме ранее сообщили, что украинский вопрос не входит в повестку дня этой встречи. По словам представителя американской администрации, контакты с рф по Украине происходят в отдельном формате, в котором Пекин фактически не участвует.

Как известно, президент США Дональд Трамп выступил за проведение трехсторонних переговоров по контролю над вооружениями с участием Соединенных Штатов, россии и Китая.

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