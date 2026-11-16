Вэнс откладывает решение об участии в президентских выборах США 2028 года – AFP

Вице-президент США Джей Ди Вэнс не будет принимать окончательного решения об участии в президентских выборах 2028 года до начала следующего года. В то же время публично объявить о своих намерениях он может только в конце весны 2027 года.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на два источника, осведомленных о планах вице-президента.

4 ноября 2026, 18:29 Маятник Трампа пошел назад. Колонка Леонида Швеца Несмотря на чувствительное поражение на промежуточных выборах, Дональд Трамп никуда не денется еще два с лишним года, и с этим обстоятельством предстоит жить как Америке, так и Украине.

По словам собеседников издания, Вэнс пока действительно не определился, будет ли баллотироваться на пост президента США. При этом график принятия решения был сформирован еще до промежуточных выборов в Конгресс, на которых республиканцы понесли потери.

В настоящее время вице-президент продолжает обсуждать возможное участие в выборах со своей семьей, в частности с женой Ушей, после рождения их четвертого ребенка.

Несмотря на поражения Республиканской партии на промежуточных выборах, Вэнс остается одним из главных претендентов на президентскую номинацию от республиканцев в 2028 году. Его союзники убеждены, что он сохраняет сильные позиции благодаря разветвленной сети доноров, политической инфраструктуре и высокой узнаваемости.

В частности, Вэнс имеет связи с влиятельными спонсорами Республиканской партии, среди которых Питер Тиль, Дэвид Сакс и Илон Маск. Кроме того, во время промежуточных выборов он активно проводил кампанию по всей стране, налаживая контакты с партийными активистами и должностными лицами.

По информации Axios, ближайшие политические советники Вэнса считают, что он должен баллотироваться в 2028 году, и предполагают, что в конечном итоге он примет именно такое решение.

В то же время неудачные результаты республиканцев на промежуточных выборах могут осложнить его президентские амбиции. В частности, Вэнсу, вероятно, придется отвечать за политику администрации Дональда Трампа, от которой часть республиканцев стремится дистанцироваться.

Отдельным фактором является позиция самого Трампа. По словам источников, Вэнс опасается, что слишком раннее начало президентской кампании может отвлечь внимание от действующего президента и негативно повлиять на их отношения.

Кроме того, вице-президент в частном порядке выступал против войны с Ираном. Некоторые республиканцы расценили его критику конфликта после промежуточных выборов как попытку дистанцироваться от решения Трампа нанести удары по Ирану.

Среди других потенциальных претендентов на президентскую номинацию от Республиканской партии называют сенатора от Техаса Теда Круза, государственного секретаря Марко Рубио, губернатора Флориды Рона Десантиса, бывшего губернатора Вирджинии Гленна Янгкина и губернатора Джорджии Брайана Кемпа.

В то же время Рубио неоднократно заявлял, что поддержит Вэнса, если тот решит баллотироваться.

Напомним, накануне СМИ писали о том, что поражение Республиканской партии на промежуточных выборах в США усилило конкуренцию среди потенциальных кандидатов на президентскую номинацию накануне выборов 2028 года.

Также ранее сообщалось, что после разгромного поражения Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс США соратники президента Дональда Трампа перешли к открытой критике и обвиняют его в провале.

В медиа впоследствии появилась информация о том, что государственный секретарь США Марко Рубио может уйти из команды Трампа, чтобы сконцентрироваться на старте собственной президентской кампании 2028 года.

Впрочем, сам Рубио заявлял, что не собирается покидать администрацию Дональда Трампа. При этом он уклонился от ответа на вопрос относительно своих президентских амбиций и участия в выборах 2028 года.

Кроме того, в СМИ звучали сообщения, что Трамп, вероятно, не определился окончательно с тем, кого видит своим политическим преемником, что усиливает напряженность в его взаимоотношениях с вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

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