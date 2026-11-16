Рф вербует работниц для производства дронов в Африке – расследование

Россия привлекает гражданок африканских стран к производству ударных беспилотников «Герань» под видом образовательно-трудовой программы. Для этого используют сеть вербовки, связанную с особой экономической зоной «Алабуга» в рф.

Об этом говорится в совместном расследовании Украинского центра безопасности и сотрудничества (УЦБС) и Fox News.

По данным расследователей, в схему вовлечены жительницы Уганды, Эфиопии, Замбии, Зимбабве, Танзании, Кении, Гамбии, Демократической Республики Конго и Шри-Ланки. Их вербуют через программу «Алабуга Старт», которая официально предлагает работу, профессиональное обучение и переезд в Россию.

Сначала потенциальным работницам рекламируют гражданские профессии, культурные мероприятия и возможности для обучения. Однако после переезда в рф они попадают на предприятия, связанные с производством ударных беспилотников, которые российская армия применяет для атак по Украине.

Как отмечают в УЦБС, сеть имеет несколько уровней – идеологический, корпоративный и непосредственно рекрутинговый. К последнему привлечены иностранные рекрутерки, которые помогают находить новых работниц.

Экспертка УЦБС Соломия Хома объяснила Fox News, что таким образом россия пытается компенсировать нехватку рабочей силы в собственном военно-промышленном комплексе.

Для вербовки Москва использует не только трудовые предложения, но и образовательные, культурные и общественные организации. В частности, продвижение программы происходит через Координационные советы российских соотечественников и другие структуры, связанные с распространением российского влияния за рубежом.

В конце октября во время саммита «россия – Африка» особая экономическая зона «Алабуга» подписала соглашения с Ганой и ДР Конго о трудоустройстве молодежи на своих предприятиях.

В Украинском центре безопасности и сотрудничества заявили, что собрали доказательную базу о деятельности сети. Эти материалы планируют использовать для введения санкций и привлечения причастных к международной уголовной ответственности.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.