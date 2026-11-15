Британский принц Гарри приехал в Украину

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Во Львов приехал основатель Invictus Games принц Гарри. Во Всеукраинских Играх Несокрушимых участвуют около 500 ветеранов и военнослужащих.
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Британский принц Гарри приехал во Львов, чтобы посетить Всеукраинские Игры Несокрушимых. Он поддержал украинских военных во время соревнований по регби на инвалидных колясках.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

По его словам, визит принца Гарри особенно символичен, ведь именно он в 2014 году основал международные соревнования Invictus Games. Теперь герцог Сассекский приехал в Украину, чтобы поддержать защитников, для которых спорт стал важной частью восстановления после ранений.

В этом году на Всеукраинские Игры Несокрушимых во Львове зарегистрировались около 500 участников со всей страны. По результатам соревнований сформируют украинскую сборную из 60 ветеранов и военнослужащих. Они будут представлять Украину на международных Играх Несокрушимых, которые в 2027 году пройдут в Бирмингеме.

Британский принц Гарри приезжал в Украину с необъявленным визитом в апреле этого года, а также в сентябре 2025 года.

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