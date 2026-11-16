Фон дер Ляйен рассказала, в каком формате Европа присоединится к мирным переговорам по Украине

Европейские страны будут принимать активное участие в мирных переговорах по завершению войны между Украиной и россией в формате E5 + ЕС.

Об этом президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в соцсети X после разговора с президентом Финляндии Александером Стуббом.

28 октября 2026, 12:18 Участие Европы в переговорах с россией усиливает позиции Украины – эксперт Политолог Владимир Фесенко объяснил, как участие Европы в переговорах с россией может усилить позиции Украины, а также раскрыл роль Стубба и Трампа и оценил перспективы поэтапного прекращения огня.

Евросоюз продолжит поддерживать Украину и будет усиливать давление на Москву, а к мирным переговорам присоединится в формате E5 + ЕС.

«Европа будет принимать активное участие в этом процессе в рамках формата E5 + ЕС. В то же время мы обеспечим максимальную поддержку Украине и максимальное давление на россию», – написала фон дер Ляйен.

Как известно, в состав коалиции E5 входят Великобритания, Франция, Германия, Италия и Польша.

Кроме того, во время разговора стороны обсудили расширение Европейского Союза накануне Форума по вопросам расширения, запланированного на 16 ноября.

Напомним, ранее издание Politico сообщало, что в ЕС до сих пор не могут решить, кто именно будет говорить от имени всей Европы на будущих мирных переговорах по Украине. Главными претендентами считают президента Евросовета Антониу Кошту и главу европейской дипломатии Каю Каллас, однако Франция и Германия не хотят оставаться в стороне и тоже претендуют на место за столом.

В то же время Владимир Зеленский призвал европейцев определиться со своим представителем до конца ноября, ведь Киев настаивает на обязательном участии Европы в мирном процессе. Эту позицию поддержал и президент Литвы Гитанас Науседа, который считает, что решать судьбу Украины и региона за их спиной – недопустимо.

Также ранее премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что не претендует на роль главного переговорщика с владимиром путиным, поскольку представлять Европу должны прежде всего руководящие органы самого ЕС.

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