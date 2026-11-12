Силы обороны за две недели поразили пять из пяти крупнейших НПЗ россии – Генштаб

Начиная с 30 октября украинские военные поразили пять крупнейших нефтеперерабатывающих заводов россии.

Об этом в четверг, 12 ноября, сообщил Генеральный Штаб ВСУ.

В частности, Силами обороны были поражены Омский, Киришский, Рязанский, Нижегородский и Ярославский НПЗ, входящие в пятерку самых мощных в стране.

Также под ударами оказались и два меньших Новокуйбышевский и Саратовский завода.

12 ноября 2026, 05:45 В НАТО высказались об украинских атаках на российские НПЗ В НАТО одобрительно отметили украинские операции против российских НПЗ и заявили, что только Украина должна решать судьбу своих территорий.

«Силы обороны системно выводят из строя российскую нефтепереработку. Почти 2 500 километров от украинского до Омска. Именно там 11 ноября вспыхнул пожар на самом мощном нефтеперерабатывающем заводе российской федерации. Подразделения Сил обороны Украины поразили Омский НПЗ – гиганта российской нефтепереработки, ежедневно питающего горючим войну против Украины», – говорится в заявлении Генштаба.

Также в ведомстве подтвердили результаты поражений Киришского и Саратовского НПЗ.

«В ночь на 9 ноября поражено ООО «Кинеф» («Киришинефтеоргсинтез») в Ленинградской области. Этот завод имеет установленную мощность около 20 млн тонн нефти в год и обеспечивает более 6% всей нефтепереработки россии», – уточнили в Генштабе.

Отметим, что «Кинеф» производит широкий перечень нефтепродуктов, в частности горючее для нужд армии государства-агрессора. В результате удара, по информации военных, была повреждена установка атмосферной трубчатой переработки нефти (АТ), установка первичной переработки нефти ЭЛОУ и две установки охлаждения.

А 7 ноября бойцы Сил обороны поразили ПАО «Саратовский НПЗ», мощностью около 7 млн тонн нефти в год. Повреждена единственная на заводе установка первичной переработки нефти АВТ‑6, две установки гидроочистки горючего, трубопроводы и резервуар объемом 10 тысяч кубометров, где возникло возгорание. Работа предприятия остановлена.

«Удары по установкам первичной переработки сокращают производство горючего для российской армии и уменьшают доходы, с которых россия финансирует войну», – добавили в ведомстве и отметили, что удары по объектам рф – это реализация прав на самооборону, гарантированная статьей 51 Устава ООН.

Напомним, 11 ноября беспилотники атаковали портовую зону Усть-Луга в российской Ленинградской области. На объекте были слышны взрывы и вспыхнуло несколько пожаров.

Как известно, в прошлый раз портовая зона Усть-Луга в российской Ленинградской области оказалась под атакой дронов в ночь на 1 сентября.

Также Силы обороны в ночь на 9 ноября поразили завод имени Морозова под Санкт-Петербургом, который производит топливо для ракет «Искандер-М». Повреждены три производственных цеха.

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