Третий день авиаколлапса в США: более 10 тысяч рейсов снова задержали или отменили

В США третий день подряд продолжаются массовые задержки и отмены авиарейсов после масштабного сбоя в системе управления воздушным движением. Только 15 ноября проблемы коснулись более 10 тысяч рейсов.

Об этом сообщает Reuters.

14 ноября 2026, 10:31 Трамп не верит в версию кибератаки после остановки авиарейсов в США – Fox News Президент США Дональд Трамп высказал свою версию причин масштабного сбоя авиасообщения 13 ноября.

По данным FlightAware, в воскресенье, 15 ноября, в США отменили более 2300 рейсов и еще около 7700 задержали. Накануне отмен было более 6400, задержек, более 8000. Больше всего рейсов отменили JetBlue (28%) и American Airlines (17%).

Проблемы начались 13 ноября, когда Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) почти на пять часов остановило вылеты по всей стране. Это была самая долгая такая остановка со времен терактов 11 сентября 2001 года.

Предварительно, сбой возник после замены маршрутизатора в Арканзасе. Из-за чрезмерной передачи данных другое устройство в Техасе перегрузило системы связи диспетчерских центров по всей стране. В FAA отключили проблемные устройства и еще около 60 аналогичных маршрутизаторов. В то же время точную причину сбоя пока не установили. Признаков кибератаки, по словам министра транспорта США Шона Даффи, нет.

Инцидент также обнажил проблему устаревшего оборудования: вышедшие из строя маршрутизаторы приобрели еще в 2001 году. Даффи призвал Конгресс выделить 50 млрд долларов на модернизацию авиационной системы. Дональд Трамп поддержал эту инициативу.

В то же время демократы напомнили, что из 12,5 млрд долларов, выделенных на модернизацию в 2025 году, около 11 млрд до сих пор не использовали. Даффи объяснил, что эти деньги предназначались для других работ и не покрывали закупку нового программного обеспечения.

Министр прогнозирует, что авиасообщение полностью вернется в привычный режим к понедельнику, 16 ноября.

Напомним, 13 ноября в Соединенных Штатах на несколько часов остановили вылеты всех внутренних авиарейсов из-за масштабного сбоя в системе управления воздушным движением. Хотя впоследствии ограничения отменили, перевозчики предупредили пассажиров о длительных задержках.

Комментируя ситуацию, президент США Дональд Трамп предположил, что причиной коллапса стало устаревшее оборудование Федерального управления гражданской авиации (FAA), а версию о возможной кибератаке он назвал маловероятной.

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