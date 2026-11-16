В Кишиневе отреагировали на сообщения о требованиях россии изменить госустройство Молдовы

Власти Молдовы отвергли идею федерализации страны, которую, по сообщениям СМИ, россия якобы продвигает во время переговоров по завершению войны в Украине. Москва предлагает объединить Молдову, Приднестровье и Гагаузию в одну федерацию, а в случае вступления страны в ЕС разрешить двум регионам проводить референдумы о независимости.

Об этом пишет местное издание NewsMaker.

13 ноября 2026, 12:09 Контроль над Донбассом и выход Финляндии из НАТО: СМИ узнали о требованиях рф на переговорах Россия на переговорах выдвинула требования о контроле над Донбассом, выходе Финляндии из НАТО и демилитаризации портов Одессы и Николаева.

Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу заявил, что такие предложения не имеют для Кишинева никакого значения, поскольку европейский курс страны закреплен в Конституции.

«Мы провели референдум, на котором люди проголосували, и внесли в Конституцию Молдовы курс на европейскую интеграцию. Точка. Все остальные идеи, которые российская федерация достала из нафталина, для нас не имеют значения», – подчеркнул Гросу.

Ранее на сообщения о возможных планах Москвы отреагировало и правительство Молдовы. Представитель правительства Думитру Чиоричи заявил, что чем ближе страна к Евросоюзу, тем больше запугиваний и провокаций поступает из россии.

Отмечается, что Молдова закрепила курс на вступление в Европейский Союз в Конституции после референдума 20 октября 2024 года. Изменения поддержали 749 719 граждан, против проголосовали 739 155. Меньше всего сторонников евроинтеграции было в Гагаузии 5,16%.

Напомним, информация о возможной федерализации появилась в СМИ 12–13 ноября. Сначала об этом сообщило издание Les Echos, а позже – немецкая газета Bild. По данным журналистов, российская сторона якобы включила такое предложение в более широкий план по новому устройству европейской безопасности, который обсуждают в рамках неофициальных переговоров.

Как сообщало издание NYT, в рамках переговоров в Абу-Даби рф также повторила требование сократить присутствие НАТО в Восточной Европе до показателей 1997 года, а также настаивает на ограничении ядерной защиты для стран Европы и сворачивании военной помощи Киеву.

А до этого президент Майя Санду заявила, что Молдова отказалась от закупки газа в россии и ввела в эксплуатацию новую линию электропередачи, которая интегрирует энергосеть страны с Румынией и европейской энергосистемой.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.