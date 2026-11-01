Украина за три дня поразила НПЗ, которые обеспечивают 10% нефтепереработки россии

Национальная безопасность
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Украинские военные за три дня атаковали Кстовский и Новокуйбышевский НПЗ, а также завод Башнефть-Новойл. Вместе они обеспечивают около 10 процентов нефтеперерабатывающих мощностей россии.
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Украинские военные в течение последних трех дней атаковали три российских нефтеперерабатывающих завода, которые в совокупности обеспечивают около 10% нефтеперерабатывающих мощностей россии. Общая годовая мощность этих предприятий составляет примерно 33 млн тонн нефти.

Об этом сообщают OSINT-аналитики.

Под удары попали Кстовский и Новокуйбышевский нефтеперерабатывающие заводы, а также предприятие «Башнефть-Новойл». По оценкам аналитиков, атаки носят масштабный характер. В результате одного удара могут одновременно выходить из строя несколько технологических установок. Речь идет как об оборудовании для первичной переработки нефти, так и об установках вторичного цикла.

В Dnipro Osint отмечают, что таким образом завершилось так называемое «энергетическое перемирие». В течение двух недель Украина не наносила ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам по просьбе администрации президента США.

В то же время россия за этот период не прекращала атак на украинскую территорию. Российские беспилотники «Герань» и ракеты продолжали наносить удары по Украине, в результате чего погибали люди, а жители разных регионов оставались без электроэнергии, водоснабжения и отопления.

Напомним, на нефтеперерабатывающем заводе «Башнефть-Новойл» в Уфе загорелась установка каталитического риформинга Л-35 после атаки в ночь на 31 октября. Она является одним из ключевых элементов технологического процесса нефтепереработки.

В ночь на 1 ноября в городе Кстово Нижегородской области рф прогремели взрывы. Под атакой оказался нефтеперерабатывающий завод «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез».

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