Трамп оценил вероятность возобновления боевых действий и эскалации с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что возможность новых военных действий против Ирана крайне «маловероятна», а ряд стран Ближнего Востока выступают за сохранение статус-кво.

Об этом глава Белого дома написал на странице в Truth Social.

5 ноября 2026, 07:56 В Иране все больше политиков и духовных лидеров призывают создать ядерное оружие – NYT В Иране все больше политиков и религиозных деятелей призывают создать ядерное оружие. Власти обсуждают пересмотр ядерной доктрины на фоне угрозы новой войны с США и Израилем.

Отмечается, что Трамп провел разговор с премьер-министром Катара, в ходе которого они обсудили положение Ирана.

Согласно его словам, ряд стран якобы выступают за продолжение морской блокады и поддерживают новую операцию «Железные ворота».

«Самое важное, что Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Кувейт и другие страны предпочли бы сохранение статус-кво, то есть продолжение крупнейшей в истории военно-морской блокады и новой операции «Железные ворота» – следовательно, на суше и на море», – написал американский лидер.

Также Трамп подчеркнул, что все страны в регионе согласны с тем, что Иран не сможет иметь ядерное оружие и, по его мнению, этот вопрос не подлежит обсуждению. Он считает, что в настоящее время конфликт близок к завершению, которое, по ожиданиям Трампа, должно произойти «довольно скоро».

При этом американский президент заявил, что в случае каких-либо изменений в развитии событий на Ближнем Востоке США «готовы к бою», однако пока возобновление военных действий с Ираном является маловероятным.

«На данный момент это кажется маловероятным. Израиль и весь Ближний Восток защищены от иранской опасности и угроз. Мы видим позитивную динамику в направлении прекращения этого конфликта и обеспечим защиту интересов Америки в любое время. После завершения этого военного конфликта американский народ и весь мир будут в гораздо большей безопасности», – добавил глава Белого дома.

Как известно, недавно Трамп делал заявления о новых ударах по Ирану, в частности, среди возможных целей он называл гору Пикакс, где, вероятно, расположен подземный ядерный объект.

Напомним, на днях Государственный департамент США объявил вознаграждение до 20 млн долларов и возможность переселения для тех, кто предоставит сведения об иранской ядерной программе, в частности ее объектах, оборудовании и причастных к ней лицах.

Ранее США и Иран пытались достичь договоренностей по ядерной программе Тегерана, но переговоры не были результативными.

Также сообщалось, что в Иране религиозные деятели и чиновники все чаще призывают власти отменить запрет на разработку собственного ядерного оружия для сдерживания потенциальных атак.

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