В Новгородской области рф прогремели взрывы на территории авиаремонтного завода

В ночь на 10 ноября в российской Новгородской области прозвучала серия взрывов на фоне угрозы дроновой атаки. Предварительно, в результате воздушной атаки дроны поразили авиаремонтный завод в городе Старая Русса.

Об этом сообщают украинские мониторинговые ресурсы и российские Telegram-каналы.

24 октября 2026, 12:23 ВСУ поразили вражеский самолет на аэродроме «Ейск» и два завода, работающих на ВПК россии Силы обороны поразили два российских предприятия, а также самолет на аэродроме Ейск в Краснодарском крае.

По предварительной информации, сегодня ночью дроны могли нанести удар по 123-му авиационному ремонтному заводу. В соцсетях местные жители обнародовали кадры пожара, вспыхнувшего в городе Старая Русса после серии взрывов.

Предприятие входит в структуру российской корпорации «Ростех» и специализируется на ремонте и модернизации самолетов военно-транспортной авиации, а также имеет свою взлетно-посадочную полосу для приема тяжелых бортов.

Как известно, 123-й авиационный завод осуществляет техническое обслуживание российской военно-транспортной авиации, в частности, самолетов Ил-76, Ил-78, Л-410, а также авиационных двигателей.

Стоит отметить, что это предприятие уже подвергалось ударам 17 марта. Тогда в результате попадания был поврежден ангар, предназначенный для обслуживания бортов Ил-76 и Л-410, а также поражен самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Напомним, в ночь на 9 ноября Силы обороны Украины нанесли удар по АО «Завод имени Морозова» вблизи Санкт-Петербурга в россии. Предприятие производит твердотопливные заряды для баллистических ракет «Искандер-М». В результате атаки повреждены три производственных цеха.

Также в российском городе Орел в ночь на 7 ноября после возможной ракетной атаки возник масштабный пожар на предприятии «Протон-Электротекс».

Кроме того, ранее Силы обороны поразили завод «Энергия» в россии, который производит батареи для ракет и авиабомб, а также подтвердили успешные последствия ударов по другим вражеским объектам.

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