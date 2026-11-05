В Иране все больше политиков и духовных лидеров призывают создать ядерное оружие – NYT

В Иране все больше религиозных деятелей и высокопоставленных чиновников призывают власти отказаться от многолетнего запрета на разработку ядерного оружия. На фоне угрозы возобновления войны со США и Израилем в стране усиливаются дискуссии о необходимости создания собственного ядерного оружия для сдерживания потенциальных атак.

Об этом сообщает The New York Times.

1 ноября 2026, 10:06 Трамп пригрозил новыми ударами по Ирану и назвал возможную цель Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные способны за 10 минут нанести удары по одному-двум объектам в Иране.

Как отмечает издание, призывы к разработке ядерного оружия, которые ранее раздавались преимущественно от радикально настроенных политиков, постепенно становятся частью широкой общественной дискуссии. Представители духовенства и власти все более открыто выступают за пересмотр ядерной доктрины Ирана.

В частности, на прошлой неделе религиозный лидер города Кухдашт Али Сепахванд во время пятничной молитвы заявил, что страна должна иметь ядерное оружие, чтобы противостоять Соединенным Штатам. Присутствующие поддержали его возгласами о неотъемлемом праве Ирана на ядерное сдерживание.

На протяжении десятилетий иранские власти официально придерживались религиозного указа бывшего верховного лидера Али Хаменеи, запрещавшего разработку и применение ядерного оружия. В то же время западные разведки ранее сообщали об обогащении Ираном урана до уровней, близких к необходимым для создания ядерной бомбы.

По оценкам аналитиков, предыдущая стратегия Тегерана заключалась в сохранении неопределенности относительно ядерных возможностей страны. Иран пытался сдерживать потенциальных противников, не превращаясь в полноценное ядерное государство.

Однако эта политика не смогла предотвратить две войны со США и Израилем, которые произошли с июня 2025 года. Во время одной из них, в феврале 2026 года, погиб Али Хаменеи. На этом фоне в Иране также усилились призывы к выходу из Договора о нераспространении ядерного оружия, который запрещает государствам, не обладающим ядерным оружием, его создавать.

Советник по национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи подтвердил, что руководство страны обсуждает возможность пересмотра действующей ядерной доктрины.

«Никакого нового решения пока не принято. Конечно, сейчас обсуждается вопрос, хотим ли мы сохранить ту же доктрину, которую имели до войны, если она вспыхнет снова», – заявил он в эфире государственного телевидения.

В то же время аналитики предполагают, что активизация ядерной риторики может быть инструментом давления на Вашингтон во время дипломатических переговоров. В настоящее время Катар выступает посредником между США и Ираном, пытаясь предотвратить новый военный конфликт.

Несмотря на усиление сторонников ядерного вооружения, часть иранского политического руководства продолжает поддерживать мирный характер атомной программы. В частности, такой позиции придерживаются президент Масуд Пезешкиан и бывший глава государства Хасан Рухани.

Бывший дипломат Курош Ахмади предупредил, что отказ от действующей доктрины может иметь серьезные последствия. По его мнению, заявления о необходимости создания ядерного оружия усложняют дипломатические усилия по предотвращению новой войны. Кроме того, до момента фактического создания ядерной бомбы риск военных ударов по Ирану может только вырасти.

Напомним, в июле власти Ирана начали восстановление своей ядерной инфраструктуры, которая получила повреждения во время ударов американской армии.

Также как известно, в конце октября Иран получил от Катара новые предложения относительно прекращения войны со США и Израилем, однако в Тегеране назвали их неприемлемыми. Высокопоставленные чиновники подчеркивали, что позиция Тегерана об отсутствии уступок в ядерном вопросе остается неизменной.

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