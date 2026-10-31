Верховный лидер Ирана приказал расширить список целей для ударов по США и Израилю

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Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи приказал военному командованию готовиться к возможному возобновлению противостояния с США и Израилем.
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Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи приказал военному командованию подготовиться к возможному возобновлению противостояния с США и Израилем. Он поручил расширить список потенциальных целей для ударов и усилить способность иранских вооруженных сил наносить ответные удары.

Об этом пишет Bloomberg.

Хаменеи обратился к руководству Корпуса стражей исламской революции, армии и Генерального штаба вооруженных сил Ирана. Он подчеркнул, что страна должна быть готова оперативно и эффективно реагировать на любые угрозы независимо от того, откуда они исходят.

«На любой уровень и тип угрозы необходимо реагировать немедленно и эффективно, без географических ограничений», – заявил верховный лидер Ирана.

Отдельное поручение касалось пересмотра списка потенциальных целей. Хаменеи хочет, чтобы все виды американских и израильских активов оказались в пределах досягаемости иранских вооруженных сил.

Верховный лидер также назвал готовность к масштабному противостоянию с противниками одним из ключевых условий сдерживания. Кроме того, он призвал военное командование развивать оборонительные и наступательные возможности Ирана, в частности с помощью новых технологий.

Напомним, 25 октября Иран получил от Катара новые предложения по прекращению войны с США и Израилем, однако в Тегеране назвали их неприемлемыми.

30 октября посредники из Катара провели в Тегеране переговоры с представителями Ирана, которые продолжались более 12 часов. Их цель – достичь договоренности о возобновлении прямых переговоров между Вашингтоном и Тегераном и предотвратить новый виток войны.

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