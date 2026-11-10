Украина и рф демонстрируют «гибкость» в вопросе территорий накануне переговоров – BBC

Украина и россия в ходе закрытых обсуждений демонстрируют определенную гибкость в вопросе контроля над украинскими территориями после завершения войны.

Об этом заявили американские чиновники накануне трехсторонних переговоров Киева, Москвы и Вашингтона в Абу-Даби, передает BBC.

9 ноября 2026, 14:09 Переговоры в Абу-Даби: чего ожидать Украине от нового раунда переговоров с россией Политолог Владимир Фесенко оценил перспективы переговоров в Абу-Даби, объяснил позицию Кремля по прекращению огня и рассказал, почему участие Европы важно для достижения договоренностей по Украине.

Как известно, во вторник, 10 ноября, в Абу-Даби должны возобновиться трехсторонние переговоры по завершению войны в Украине. Это будет первая встреча представителей трех стран в таком формате с февраля, когда предыдущий раунд переговоров в Женеве завершился без прорыва.

По словам американского чиновника, несмотря на неизменность публичных позиций, Киев и Москва в ходе приватных обсуждений продемонстрировали «определенную гибкость» в территориальном вопросе.

Одним из главных противоречий остается Донецкая область, большую часть которой оккупировали российские войска. Москва требует, чтобы Украина вывела свои силы из подконтрольных ей районов региона. В свою очередь Киев настаивает на замораживании нынешней линии соприкосновения, поскольку удержание этих территорий имеет важное значение для будущей безопасности государства.

В то же время в Вашингтоне считают, что территориальные вопросы невозможно урегулировать без договоренностей о послевоенных гарантиях безопасности.

«Они не решат вопрос Донетчины и территорий, пока не будут знать, какой будет архитектура безопасности после войны. И имейте в виду, что мы не сможем окончательно согласовать одно без другого», – заявил американский чиновник.

Для Украины будущая система безопасности может предусматривать гарантии помощи союзников в случае повторного российского нападения. В то же время россия стремится добиться сокращения присутствия НАТО в Восточной Европе, что вызывает обеспокоенность европейских государств.

Предложенное рамочное соглашение предусматривает консультации по вопросам безопасности, создание горячих линий для кризисной связи и взаимные меры по деэскалации. Американские чиновники также допустили возобновление работы Совета НАТО – россия, деятельность которого фактически приостановлена с 2022 года.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен накануне призвала включить союзников по НАТО и членов ЕС в любые содержательные обсуждения будущей архитектуры европейской безопасности.

Американский чиновник выразил надежду, что россия согласится на участие европейцев, хотя признал, что Москва негативно относится к их привлечению. Президент Украины Владимир Зеленский также неоднократно подчеркивал необходимость участия Европы в мирном процессе.

Также как известно, в Украине скептически оценивают перспективы достижения справедливого мира при посредничестве американского президента.

Председатель парламентского комитета по вопросам внешней политики Александр Мережко заявил BBC, что, по его мнению, Трамп стремится к быстрому соглашению за счет Украины, на которое Киев не согласится. По словам депутата, заставить российского диктатора владимира путина начать настоящие переговоры можно только путем усиления санкций и нанесения дальнобойных ударов по россии.

Он также раскритиковал недавние шаги Трампа, в частности договоренность о закупке российского дизельного топлива, заявив, что такие решения лишь поощряют Москву продолжать войну.

Переговоры будут проходиться на фоне продолжения российских ударов по украинским городам и энергетической инфраструктуре. В Киеве эти атаки рассматривают как попытку Москвы заставить Украину согласиться на мирное соглашение на российских условиях.

Кушнер в то же время предостерег от завышенных ожиданий относительно будущей встречи. По его словам, переговоры в Абу-Даби могут лишь создать предпосылки для следующего этапа мирного процесса.

«Это чрезвычайно сложный и запутанный конфликт», – отметил он, добавив, что США подходят к переговорам с решимостью и реализмом.

Напомним, накануне член украинской делегации и председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Украина не ожидает прорыва в ходе первого раунда трехсторонних переговоров со США и Россией в столице Объединенных Арабских Эмиратов, зато определенные надежды есть от второго раунда.

Как известно, ранее руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявлял, что одним из главных вопросов во время переговоров в Абу-Даби станет гуманитарное направление, в частности активизация обменов военнопленными.

Недавно СМИ сообщали, что на переговоры в Абу-Даби от россии поедет делегация более высокого уровня, чем раньше. Это может свидетельствовать о готовности Москвы к более предметному обсуждению политических вопросов и ситуации на фронте.

Ранее эксперт Алексей Гарань в комментарии «Слово и дело» объяснил, на какие территориальные компромиссы может пойти Украина, почему россия не заинтересована в прекращении огня и чем опасны ее требования относительно гарантий безопасности.

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