Атаки от нескольких часов до нескольких недель: СМИ узнали возможные планы Трампа по Ирану

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность возобновления военных ударов по Ирану после промежуточных выборов в Конгресс. Среди предложенных ему сценариев – атаки продолжительностью от нескольких часов до нескольких недель, а также продолжение морской блокады Ормузского пролива.

Об этом сообщает The Atlantic со ссылкой на советников американского президента и представителей оборонного ведомства США.

1 ноября 2026, 10:06 Трамп пригрозил новыми ударами по Ирану и назвал возможную цель Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные способны за 10 минут нанести удары по одному-двум объектам в Иране.

На прошлой неделе министр обороны США Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн представили Трампу и вице-президенту Джей Ди Вэнсу несколько вариантов военных действий, которые могли бы создать условия для объявления американским президентом победы.

По словам действующих и бывших представителей Пентагона, предложенные сценарии предусматривают удары по Ирану продолжительностью несколько часов, несколько дней или даже несколько недель. В то же время президент может ограничиться сохранением американской морской блокады Ормузского пролива, продолжая угрожать новыми атаками, или вообще отказаться от дальнейших военных действий.

Сторонники возобновления ударов убеждены, что экономическое давление на Иран уже дает результаты, а дополнительные атаки могут заставить Тегеран сесть за стол переговоров.

В частности, длительная военная кампания может предусматривать удары по иранской системе обороны и объектам инфраструктуры. США, вероятно, будут обосновывать такие атаки тем, что целевые объекты используются как в гражданских, так и в военных целях. Однако это будет создавать риски для мирного населения и может нарушать международное гуманитарное право.

Другой сценарий предусматривает многодневную операцию против ядерной программы Ирана.

В то же время собеседники издания сомневаются, что даже масштабная военная кампания заставит Тегеран пойти на уступки. Предыдущие удары США и Израиля, начавшиеся в конце февраля, не привели к желаемому результату, а дальнейшие атаки лишь усилили решимость иранских властей.

Кроме того, новая военная операция может еще больше истощить американские запасы боеприпасов, спровоцировать рост мировых цен на нефть и привести к новой эскалации на Ближнем Востоке.

По информации The Atlantic, часть окружения Трампа надеется, что даже сама угроза возобновления ударов заставит Иран вернуться к переговорам.

Как отмечает издание, окончательного решения о возобновлении ударов по Ирану президент США пока не принял. Если он решит начать новую операцию, соответствующий приказ может оставаться тайным до последнего момента.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные способны за 10 минут нанести удары по одному-двум объектам в Иране. Среди возможных целей он назвал гору Пикакс, где, вероятно, расположен подземный ядерный объект.

Как известно, недавно катарские посредники провели в Тегеране более чем 12-часовые переговоры с иранскими представителями. Стороны обсуждали возможность возобновления прямого диалога между США и Ираном, чтобы предотвратить новое обострение войны.

Также в конце октября сообщалось, что США предупредили страны Персидского залива о возможном возобновлении интенсивных боевых действий против Ирана после промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября. По данным The Wall Street Journal, Вашингтон и Израиль готовились к новой волне ударов, однако на тот момент Дональд Трамп еще не принял окончательного решения.

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