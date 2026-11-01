Трамп пригрозил новыми ударами по Ирану и назвал возможную цель

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные способны за 10 минут нанести удары по одному-двум объектам в Иране. Среди возможных целей он назвал гору Пикакс, где, предположительно, расположен подземный ядерный объект.
Об этом он заявил во время общения с журналистами.
Трампа спросили о возможных сроках переговоров между США и Ираном при посредничестве Катара. Президент ответил, что Вашингтон не спешит, поскольку американские силы, по его утверждению, уже уничтожили значительную часть военного потенциала Ирана, в частности флот, авиацию, противовоздушную оборону и ядерную программу.
«Нам еще нужно разобраться, я бы сказал, с одним или двумя объектами, но мы можем сделать это за 10 минут. Возможно, вы могли бы взглянуть на гору Пикакс, с этим нужно разобраться. Мы можем сделать это очень быстро», – сказал Трамп.
По данным СМИ, под названием Pickaxe Mountain подразумевают гору Коланг-Газ Ла, под которой, предположительно, расположен иранский ядерный комплекс. В то же время Тегеран отрицает проведение там ядерных работ.
Трамп также повторил, что Иран не будет иметь ядерного оружия, и обвинил Тегеран в отказе от предыдущих договоренностей во время переговоров.
Напомним, ранее катарские посредники провели в Тегеране более чем 12-часовые переговоры с иранскими представителями. Стороны обсуждали возможность возобновления прямого диалога между США и Ираном, чтобы предотвратить новое обострение войны.
Также в конце октября сообщалось, что США предупредили страны Персидского залива о возможном возобновлении интенсивных боевых действий против Ирана после промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября. По данным The Wall Street Journal, Вашингтон и Израиль готовились к новой волне ударов, однако на тот момент Дональд Трамп еще не принял окончательного решения.
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