Ядерная программа и Ормузский пролив: в Швейцарии стартовали переговоры США и Ирана

В воскресенье, 21 июня, в швейцарском городке Бюргеншток стартовал первый раунд переговоров между США и Ираном по ядерной программе и судоходству в Ормузском проливе, после недавнего подписания сторонами меморандума о взаимопонимании.

Об этом сообщают Министерство иностранных дел Катара на странице в Х и издание Al Jazeera со ссылкой на спикера МИД Ирана Эсмаила Багаи.

4 июня 2026, 16:03 Два месяца хрупкого перемирия между США и Ираном: итоги 8 июня исполняется два месяца с начала перемирия между Ираном и США, однако блокады, обстрелы танкеров и военных объектов никуда не исчезли. Подробнее о «прекращении огня» в районе Ормузского пролива – на инфографике «Слово и дело».

В частности, встреча рассматривается как важный шаг к всеобъемлющему соглашению по ядерному вопросу, региональной безопасности и отмене санкций.

Катарское ведомство заявило, что переговоры между США и Ираном, проходящие в Швейцарии при посредничестве Катара и Пакистана, уже начались. На переговоры в Швейцарию прибыл вице-президент США Джей Ди Вэнс, а иранскую делегацию возглавили спикер парламента Мохаммед Багер Галибаф и глава МИД Аббас Арагчи.

Переговоры проходят на фоне заявлений Тегерана о возможном закрытии Ормузского пролива и продолжения боевых действий между Израилем и боевиками «Хезболлы» в Ливане.

По словам Багаи, боевые действия в Ливане станут одной из главных тем переговоров со США в Швейцарии.

«Сионистский режим продолжает нарушать свои обязательства в Ливане. Этот вопрос будет главной темой обсуждения на сегодняшних переговорах», – заявил спикер МИД Ирана.

Как отмечается, в повестке дня также ожидается вопрос передачи Ирану его замороженных активов и выдача США необходимых лицензий на продажу иранской нефти.

Напомним, накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс очертил основные задачи будущих переговоров между Вашингтоном и Тегераном.

Как известно, 15 июня президент США Дональд Трамп заявил о заключении мирного соглашения с Ираном. Документ обязывает Тегеран полностью разблокировать Ормузский пролив для прохода коммерческих судов. А США должны снять военно-морскую блокаду с иранских портов.

18 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании касательно прекращения войны.

Однако на следующий день издание The Washington Post писало, что американские спецслужбы предупредили администрацию Трампа о риске срыва мирного соглашения с Ираном из-за действий правительства Израиля.

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