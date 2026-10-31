Катар провел 12-часовые переговоры с Ираном для возобновления диалога с США – СМИ

Посредники из Катара провели в Тегеране переговоры с представителями Ирана, которые длились более 12 часов. Их цель – достичь договоренности о возобновлении прямых переговоров между Вашингтоном и Тегераном и предотвратить новый виток войны.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на дипломатические источники.

28 октября 2026, 07:51 США предупредили страны Персидского залива о возможном возобновлении войны с Ираном – WSJ США предупредили страны Персидского залива о возможной короткой, но масштабной военной кампании против Ирана после промежуточных выборов в Конгресс.

Переговоры состоялись в пятницу, 30 октября. По словам одного из дипломатических собеседников издания, катарские посредники поддерживали постоянную связь с Белым домом на протяжении встречи.

«Есть положительный прогресс. Переговоры продолжаются, чтобы разблокировать договоренность между США и Ираном», – отметил источник.

Обсуждения продолжатся в субботу, 31 октября, в столице Катара – Дохе.

Как известно, Катар пытается убедить США и Иран согласовать взаимные шаги, которые стороны могли бы реализовать в течение нескольких дней. Это должно создать условия для возобновления прямых переговоров по иранской ядерной программе и другим вопросам.

В то же время процесс тормозят взаимные требования. Администрация президента США Дональда Трампа настаивает, чтобы Иран согласился на ядерные уступки как условие возобновления диалога. Тегеран взамен требует от Вашингтона сначала снять морскую блокаду, разморозить свои активы и разрешить продажу нефти.

Катарские посредники также пытаются убедить Иран допустить инспекторов ООН к ядерным объектам, подвергшимся бомбардировкам. Это могло бы стать шагом для восстановления доверия, на который США ответили бы частичным ослаблением санкций.

По данным Axios, в команде Трампа нет единой позиции относительно дальнейших действий. Министр обороны Пит Хегсет и госсекретарь Марко Рубио скептически оценивают возможность ядерной сделки с нынешним иранским режимом и выступают за дальнейшее ослабление его позиций.

В то же время вице-президент Джей Ди Вэнс и спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер поддерживают возобновление переговоров. Сам Трамп сомневается, что Иран согласится на приемлемую для него сделку.

К дипломатическим усилиям также присоединились Египет, Турция, Ирак, Пакистан и Саудовская Аравия. Руководство последних двух стран в последние дни призывало Трампа дать дипломатии больше времени.

Напомним, накануне сообщалось, что Иран получил от Катара новые предложения относительно прекращения войны со США и Израилем, однако в Тегеране назвали их неприемлемыми.

Также СМИ сообщали о том, что Соединенные Штаты готовятся к возможному новому этапу интенсивных боевых действий против Ирана после промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся в ноябре. Вашингтон предупредил несколько арабских стран Персидского залива о вероятности короткой, но масштабной военной кампании.

Как известно, переговоры между США и Ираном при посредничестве Катара в конце сентября не принесли существенного прогресса. Стороны не готовы уступать в ключевых требованиях, из-за чего растут опасения относительно возобновления масштабных боевых действий.

Ранее СМИ писали о том, что военные США и Израиля разработали конкретные планы по возобновлению ударов против Ирана после промежуточных выборов в американский Конгресс 3 ноября.

Как сообщалось, именно Нетаньяху настаивает на возобновлении масштабных ударов по Ирану. Израильские военные уже готовили новую многодневную операцию, однако ее отложили из-за позиции президента США.

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