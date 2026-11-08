США готовы заплатить $20 млн за информацию о ядерных объектах Ирана

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Госдепартамент США предлагает до 20 млн долларов и переселение за сведения о ядерных объектах, оборудовании и персонале Ирана.
фото: EPA/Shutterstock

Государственный департамент США объявил вознаграждение до 20 млн долларов и возможность переселения для тех, кто предоставит сведения об иранской ядерной программе, в частности ее объектах, оборудовании и причастных к ней лицах.

Об этом сообщает BBC.

В Иране все больше политиков и духовных лидеров призывают создать ядерное оружие – NYTВ Иране все больше политиков и религиозных деятелей призывают создать ядерное оружие. Власти обсуждают пересмотр ядерной доктрины на фоне угрозы новой войны с США и Израилем.

Программа Государственного департамента США «Вознаграждение за правосудие» предлагает до 20 млн долларов за информацию о ядерной программе Ирана. Также информаторам могут предоставить помощь с переселением.

Отмечается, что вознаграждение могут получить лица, которые предоставят сведения об иранских ядерных объектах, оборудовании и персонале, связанном с этой программой.

В Госдепе объяснили, что Иран не выполняет свои обязательства относительно гарантий Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Из-за этого агентство потеряло так называемую «непрерывность знаний» о производстве и запасах ключевых компонентов иранской ядерной программы, в частности ядерных центрифуг.

В то же время в прошлом году президент США Дональд Трамп заявлял, что ядерные объекты Ирана были «полностью и окончательно уничтожены» в результате американских и израильских бомбардировок.

Кроме того, американские военные объявили о создании оперативной группы, которая должна усилить усилия Вашингтона по контролю за перемещением иранского оружия и материалов, на которые распространяются санкции, через границы страны.

Напомним, ранее США и Иран пытались достичь договоренностей относительно ядерной программы Тегерана, но переговоры не были результативными.

Также сообщалось, что в Иране религиозные деятели и чиновники все чаще призывают власти отменить запрет на разработку собственного ядерного оружия для сдерживания потенциальных атак.

Между тем президент США Дональд Трамп снова делает заявления о новых ударах по Ирану, в частности, среди возможных целей он назвал гору Пикакс, где, вероятно, расположен подземный ядерный объект.

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