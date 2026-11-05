Цены на нефть упали до августовского минимума из-за уменьшения риска эскалации с Ираном

В четверг, 5 ноября, мировые цены на нефть снижаются, достигнув наименьших значений с 31 августа, на фоне ожиданий, что результаты на выборах в Конгресс могут уменьшить риск дальнейшей эскалации войны с Ираном.

Об этом сообщает Reuters.

По состоянию на утро четверга фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 80 центов (на 0,85%), до $93,82 за баррель, тогда как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) упали на $1,2 (на 1,36%), до $86,92.

8 октября 2026, 09:33 Мировые цены на бензин и дизель до и после «спецоперации» Трампа против Ирана За год цена бензина в США выросла на треть, а дизеля – почти на 70 процентов. Как изменилась стоимость топлива в других странах мира и Украине – смотрите на инфографике «Слово и дело».

Как отмечается, во время предыдущей сессии оба эталонных сорта нефти упали более чем на 8%, достигнув наименьших значений с 31 августа.

По данным источников Reuters, отныне у президента Дональда Трампа есть больший стимул к поиску соглашения, поскольку Конгресс США, который будет под контролем демократов, способен ограничить его военные возможности. Уточняется, что полномасштабное нападение на Иран сейчас выглядит менее вероятным, а урегулирование конфликта может восстановить поставки нефти с Ближнего Востока.

Согласно словам старшего аналитика по нефтяным рынкам Sparta Commodities Джун Го, рынки оценивают влияние промежуточных выборов на дальнейшие шаги Трампа относительно войны с Ираном, учитывая в ценах большую вероятность завершения войны.

В то же время данные аналитиков свидетельствуют, что объемы поставок сырой нефти через Ормузский пролив восстановились почти до довоенного уровня, хотя и ценой значительно более высоких расходов. По оценкам JPMorgan, в сентябре на рынке снова образовался избыток объемом 1,1 миллиона баррелей в сутки, а в октябре он вырос до 1,4 миллиона баррелей в сутки, что почти соответствует среднему показателю прошлого года в 1,3 миллиона баррелей в сутки.

Аналитики считают, что сохраняется неопределенность относительно того, что произойдет до момента начала работы Конгресса в январе, в котором большинство получили демократы.

Также в сообщении Eurasia Group говорится, что несмотря на недавнее падение цен на нефть, эскалация конфликта, скорее всего, приведет к более резкому росту цен на нефть марки Brent в диапазоне от $110 до $125 за баррель.

При этом, по данным энергетического ведомства США, на прошлой неделе запасы сырой нефти, бензина и дистиллятов в Соединенных Штатах сократились, а спрос достиг наивысшего уровня за последний год.

Как известно, мировые цены на нефть в среду, 4 ноября, росли на фоне неопределенности относительно дальнейших действий США в войне против Ирана после победы демократов на промежуточных выборах в Конгресс.

Напомним, Соединенные Штаты Америки 2 ноября нанесли удары по иранскому острову Кешм, расположенному в Ормузском проливе. Американские чиновники назвали атаку оборонительной и заявили, что она стала ответом на применение Ираном зенитных ракет.

Как известно, недавно катарские посредники провели в Тегеране более 12-часовые переговоры с иранскими представителями. Стороны обсуждали возможность возобновления прямого диалога между США и Ираном, чтобы предотвратить новое обострение войны.

В октябре цены на нефть снизились примерно на 2% после решения президента США Дональда Трампа приостановить действие санкций и пошлин против россии, что могло увеличить поставки российского топлива.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.