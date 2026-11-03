В КСИР заявили об уничтожении еще одного ударного беспилотника MQ-9 армии США

Аэрокосмические силы Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) якобы перехватили и уничтожили американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 к востоку от Ормузского пролива.

Об этом утром 3 ноября сообщило агентство «Fars».

КСИР утверждает, что дрон был сбит с помощью новой современной системы воздушно-космической обороны.

3 ноября 2026, 07:37 США нанесли удары по иранскому острову Кешм в Ормузском проливе США нанесли удары по иранскому острову Кешм в Ормузском проливе. В Вашингтоне заявили, что атака носила оборонительный характер и стала ответом на действия Ирана.

В Корпусе отметили, что это уже 55-й американский беспилотник типа MQ-9, уничтоженный иранской стороной.

Кроме этого, в КСИР заявили об уничтожении еще двух американских разведывательных беспилотников MQM-170 над островом Кешм в Ормузском проливе.

По данным корпуса, с учетом этого последнего инцидента общее количество захваченных им американских беспилотников этого типа достигло четырех.

В КСИР также заявили, что во время 40-дневного военного противостояния с США и Израилем иранские подразделения ПВО якобы уничтожили сотни вражеских беспилотников (в частности MQ-9 Reaper, Hermes и LUCAS), а также поразили несколько американских военных самолетов, среди которых истребители F-35, F-15, F-16 и самолеты-заправщики.

Напомним, накануне Соединенные Штаты Америки нанесли удары по иранскому острову Кешм, расположенному в Ормузском проливе. Американские чиновники назвали атаку оборонительной и заявили, что она стала ответом на применение Ираном зенитных ракет против американских сил.

Также медиа писали о том, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность возобновления военных ударов по Ирану после промежуточных выборов в Конгресс. Среди предложенных ему сценариев – атаки продолжительностью от нескольких часов до нескольких недель, а также продолжение морской блокады Ормузского пролива.

Тем временем Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи приказал военному командованию подготовиться к возможному возобновлению противостояния с США и Израилем. Он поручил расширить перечень потенциальных целей для ударов и усилить способность иранских вооруженных сил наносить ответные удары.

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