Буданов о переговорах в Абу-Даби: большое внимание планируем уделить гуманитарному треку

Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что одним из главных вопросов во время переговоров в Абу-Даби станет гуманитарное направление, в частности, активизация обменов военнопленными.

Об этом руководитель ОП сообщил в Telegram после прибытия в ОАЭ.

9 ноября 2026, 14:09 Переговоры в Абу-Даби: чего ожидать Украине от нового раунда переговоров с россией Политолог Владимир Фесенко оценил перспективы переговоров в Абу-Даби, объяснил позицию Кремля по прекращению огня и рассказал, почему участие Европы важно для достижения договоренностей по Украине.

По словам Буданова, Украина рассчитывает на конструктивный диалог и практические результаты переговоров, позволяющих договориться о последующих этапах возвращения украинцев домой.

«Благодарен Объединенным Арабским Эмиратам за содействие в организации переговоров. Отдельное спасибо американской стороне, в частности Джареду Кушнеру и Стиву Виткоффу за личные усилия в переговорном процессе», – добавил он.

Напомним, что украинскую группу на переговорах с участием США и россии, которые пройдут 10–11 ноября, возглавит глава Службы внешней разведки Рустем Умеров.

Недавно СМИ заявили, что на переговоры в Абу-Даби от россии поедет делегация более высокого уровня, чем раньше. Это может свидетельствовать о готовности Москвы к более предметному обсуждению политических вопросов и ситуации на фронте.

Ранее эксперт Алексей Гарань в комментарии «Слово и дело» объяснил, на какие территориальные компромиссы может пойти Украина, почему россия не заинтересована в прекращении огня и чем опасны ее требования относительно гарантий безопасности.

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