Уиткофф анонсировал переговоры Украины и рф в Абу-Даби: известны даты

Уже 10-11 ноября Соединенные Штаты будут выступать посредниками на переговорах рабочего уровня между Украиной и россией в Абу-Даби.

Об этом спецпосланник американского президента Стив Уиткофф сообщил в соцсети Х.

22 октября 2026, 12:40 Переговоры Украины, США и россии: готов ли Кремль к уступкам и что предложат Киеву Политологи Владимир Фесенко и Вадим Денисенко объяснили, почему экономические обещания не гарантируют безопасности Украине и возможен ли прогресс в переговорах с россией.

Согласно его словами, переговоры в столице ОАЭ пройдут на рабочем уровне. Стороны сосредоточатся на послевоенных договоренностях по безопасности, деэскалации и гуманитарных вопросах, а также обсудят дальнейшие шаги к миру в Украине.

«10-11 ноября в Абу-Даби Соединенные Штаты выступят посредником в переговорах на рабочем уровне между Украиной и россией, способствуя реализации миссии президента Трампа закончить войну», – написал Уиткофф.

Также Уиткофф анонсировал встречу американских переговорщиков с представителями Франции, Германии, Великобритании, ЕС и НАТО, которая планируется на этой неделе в Брюсселе.

Как отмечается, на этой встрече должны обсудить гарантии безопасности для Украины, послевоенную архитектуру безопасности Европы и экономические возможности для поддержки восстановления Украины.

Он добавил, что Вашингтон надеется закрепить результаты предыдущих раундов, проходивших в Киеве, Осло и Санкт-Петербурге.

«Мы с нетерпением надеемся на продолжение прогресса, достигнутого в Киеве, Осло и Санкт-Петербурге, для заключения всеобъемлющего, устойчивого мирного договора, который обеспечит долговременную безопасность для следующих поколений», – резюмировал Уиткофф.

Как известно, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что после разговора европейских лидеров с российским руководством появилось ощущение, что рф серьезно настроена на встречу переговорных групп в Абу-Даби.

Напомним, президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре 27 октября провели телефонный разговор с президентом россии владимиром путиным.

После этого Зеленский обсудил со Стуббом и Стёре деэскалацию войны и подготовку трехсторонней встречи Украины, США и россии, запланированной на ноябрь.

Как известно, в Кремле ранее высказались о перспективах переговоров по завершению войны в Украине. Помощник путина Юрий Ушаков заявил, что россия готова вернуться к трехстороннему формату после 4 ноября.

Кроме этого, накануне Зеленский заявил о готовности к встрече с путиным в Турции.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Анкары приобщиться к усилиям по восстановлению дипломатического процесса между Украиной и россией, чтобы завершить войну путем переговоров.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.