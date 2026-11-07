Россия определила состав делегации на переговоры с США и Украиной в Абу-Даби

Россия определила состав делегации на следующий раунд переговоров с США и Украиной по завершению войны. В нее войдут высокопоставленные представители дипломатического ведомства и военного руководства страны.

Об этом сообщает Reuters.

30 октября 2026, 13:04 Территориальные требования Кремля: на какой компромисс может согласиться Украина Алексей Гарань объяснил, на какие территориальные компромиссы может пойти Украина, почему россия не заинтересована в прекращении огня и чем опасны ее требования относительно гарантий безопасности.

Трехстороннюю встречу планируют провести 10–11 ноября в Абу-Даби. Стороны должны обсудить пути прекращения войны россии против Украины. Это будут первые переговоры в таком формате с февраля.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российскую делегацию, как и во время предыдущих встреч, возглавит советник Кремля Владимир Мединский. В то же время впервые к переговорной группе присоединится заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Он отвечает за отношения россии со странами Северной и Южной Америки, а также занимается вопросами контроля над вооружениями, нераспространения и ядерной программы Ирана.

Еще одним новым участником станет Юрий Жигарловский – высокопоставленный офицер Генерального штаба рф. Он занимает должность заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба, которое отвечает за военное планирование и проведение операций.

Также в состав делегации войдут заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин и начальник российской военной разведки Игорь Костюков. Оба уже участвовали в предыдущих раундах переговоров.

Украина также объявила состав своей делегации на трехстороннюю встречу с США и россией в Абу-Даби. В нее войдет руководитель Офиса президента Кирилл Буданов.

Переговоры в столице ОАЭ пройдут на рабочем уровне. Стороны сосредоточатся на послевоенных договоренностях в сфере безопасности, деэскалации и гуманитарных вопросах, а также обсудят дальнейшие шаги к миру в Украине.

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