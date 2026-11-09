Столкновения в Петропавловской Борщаговке: суд избрал меру пресечения еще одному подозреваемому

Суд взял под стражу 22-летнего мужчину, подозреваемого в участии в столкновениях в Петропавловской Борщаговке Киевской области 2 ноября. Ему инкриминируют препятствование законной деятельности военного формирования в особый период.

Об этом сообщила Киевская областная прокуратура.

7 ноября 2026, 14:58 Буданов заплатит штраф за использование русского языка во время столкновений в Киевской области Во время общения с протестующими и родственниками пострадавшего подростка глава Офиса президента преимущественно говорил по-русски. Языковой омбудсмен заявила, что вопрос уже урегулировали в рамках закона.

Мера пресечения предусматривает возможность внесения залога в 66 тысяч гривен.

По версии следствия, мужчина призвал собравшихся перевернуть автобус Нацгвардии, в котором находились военнослужащие. Утверждается, что оон вместе с другими участниками событий расшатывал транспортное средство и бил ногами по кузову. В результате автобус получил механические повреждения.

Также участники столкновений блокировали въезды и выезды с территории подразделения, из-за чего было ограничено движение служебного транспорта и затруднено выполнение задач нацгвардейцами.

Как известно, в результате столкновений в Петропавловской Борщаговке на Киевщине пострадали 16 военнослужащих Национальной гвардии Украины. Все они получили легкие повреждения.

Напомним, ранее Соломенский районный суд Киева отправил Валентину Молодую под стражу на два месяца без права на залог. По версии следствия, именно она приехала на машине скорой помощи к дому в Петропавловской Борщаговке и заявила об удерживании и пытках мобилизованных мужчин. А впоследствии меру пресечения избрали водителю автомобиля Виктору Ену.

Также Служба безопасности Украины установила около ста человек, которые находились на месте столкновений в Петропавловской Борщаговке и принимали участие в организации событий.

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