На переговоры в Абу-Даби от рф поедет делегация более высокого уровня, чем раньше – Bloomberg

Политика
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Россия направит на переговоры с Украиной в Абу-Даби делегацию во главе с Владимиром Мединским. В нее также войдут представители МИД, разведки и Генштаба рф.
фото: aa.com.tr

Россия направит на переговоры с Украиной в Абу-Даби делегацию более высокого уровня, чем во время предыдущих встреч. Это может свидетельствовать о готовности Москвы к более предметному обсуждению политических вопросов и ситуации на фронте.

Об этом сообщает Bloomberg.

Территориальные требования Кремля: на какой компромисс может согласиться УкраинаАлексей Гарань объяснил, на какие территориальные компромиссы может пойти Украина, почему россия не заинтересована в прекращении огня и чем опасны ее требования относительно гарантий безопасности.

В состав российской делегации войдут заместители министра иностранных дел Сергей Рябков и Михаил Галузин, начальник военной разведки Игорь Костюков и высокопоставленный офицер Генерального штаба Юрий Жигарловский.

Возглавлять делегацию будет помощник президента рф Владимир Мединский.

По оценке Bloomberg, повышение уровня представительства может свидетельствовать о намерении Москвы перейти к более содержательным переговорам, чем раньше.

Напомним, встречи при посредничестве США запланированы на 10–11 ноября в Абу-Даби. Это будут первые переговоры в таком формате с февраля.

Ранее сообщалось, что к делегации Украины на переговорах в Абу-Даби присоединится руководитель Офиса президента Кирилл Буданов.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что после разговора европейских лидеров с российским руководством появилось ощущение, что рф серьезно настроена на встречу переговорных групп в Абу-Даби.

В то же время министр обороны Германии Борис Писториус выразил сомнение в том, что трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией, запланированные на 10–11 ноября, приведут к быстрому прекращению огня, а также подчеркнул недопустимость каких-либо договоренностей между Вашингтоном и Москвой за спиной Киева.

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