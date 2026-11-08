СМИ раскрыли состав украинской делегации на переговорах в Абу-Даби

Украинская сторона определила состав делегации для трехсторонних переговоров с США и россией, которые состоятся 10–11 ноября в Абу-Даби. Возглавит переговорную группу руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информированный источник.

8 ноября 2026, 16:33 Франция присоединится к переговорам Украины, США и россии в Абу-Даби Франция примет участие в переговорах Украины, США и россии, запланированных на 10–11 ноября в Абу-Даби. На встрече также будут представлены другие европейские страны.

По информации собеседника издания, в состав украинской делегации войдут:

Рустем Умеров – глава Службы внешней разведки, руководитель делегации;

Кирилл Буданов – руководитель Офиса президента;

Давид Арахамия – глава фракции «Слуга народа»;

Сергей Кислица – первый заместитель руководителя Офиса президента;

Вадим Скибицкий – заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны.

Кроме того, в переговорах примет участие аналитик из команды Службы внешней разведки.

«Президент также определил, что Гнатов продолжит заниматься военным направлением в переговорах. На этот раз его не будет на переговорах, но по этому направлению есть Скибицкий, он продолжит работать с Гнатовым», – рассказал собеседник издания.

Также, по его информации, в Абу-Даби будут присутствовать представители европейских стран, с которыми запланированы отдельные переговорные форматы.

Ожидается, что во время трехсторонних переговоров стороны обсудят послевоенные договоренности в сфере безопасности, деэскалацию, гуманитарные вопросы и дальнейшие шаги к завершению войны.

Ранее появилась информация, что руководитель Офиса президента Кирилл Буданов возглавит украинскую делегацию на переговорах в Абу-Даби. Позже советник президента Дмитрий Литвин опроверг это сообщение, уточнив, что Буданов присоединится к переговорной группе, но не будет ее возглавлять.

Кроме того, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что его страна будет представлена на переговорах в Абу-Даби. По его словам, европейские государства настаивают на учете своих требований при обсуждении будущей системы безопасности континента.

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