Франция примет участие в переговорах Украины, США и россии, запланированных на 10–11 ноября в Абу-Даби. На встрече также будут представлены другие европейские страны.

Об этом министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил в эфире радиостанции RTL.

8 ноября 2026, 04:51 На переговоры в Абу-Даби от рф поедет делегация более высокого уровня, чем раньше – Bloomberg Россия направит на переговоры с Украиной в Абу-Даби делегацию во главе с Владимиром Мединским. В нее также войдут представители МИД, разведки и Генштаба рф.

По словам министра, европейские представители присоединятся к обсуждению завершения войны в Украине. При этом он пока не назвал представителя, который будет участвовать в переговорах от Франции.

«Европейцы будут достойно представлены, и Франция прибудет в Абу-Даби, чтобы принять участие в этих обсуждениях. Я пока не могу сказать, кто будет представлять Францию на этой встрече, но Франция, несомненно, будет там», – заявил Барро.

Глава французского МИД также подчеркнул, что в последние недели европейские страны активно отстаивали свою позицию перед американскими посредниками.

По его словам, европейцы четко дали понять, что никакие переговоры о будущем континента не могут проходить без учета их требований и ожиданий.

«Франция добьется того, чтобы голос Европы был услышан, поскольку Европа является стороной, которая наиболее непосредственно пострадала», – подчеркнул министр.

Ранее стало известно, что россия направит в Абу-Даби делегацию более высокого уровня, чем на предыдущих переговорах. По данным Bloomberg, в нее войдут заместители министра иностранных дел Сергей Рябков и Михаил Галузин, начальник военной разведки Игорь Костюков и офицер Генштаба Юрий Жигарловский. Делегацию возглавит помощник президента рф Владимир Мединский.

Кроме того, спецпосланник президента США Джаред Кушнер рассматривает возможность расширения переговорного формата с участием европейских стран. По информации The Washington Post, он предлагает обсуждать будущую систему безопасности Европы параллельно с прекращением войны в Украине, тогда как европейские чиновники настаивают на первоочередном достижении перемирия.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.