В Турции произошел взрыв на металлургическом заводе, есть жертвы и более 10 пострадавших

Мир
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В турецком Измире в результате взрыва на заводе погибли по меньшей мере шесть человек, еще около 14 получили ранения. Сейчас продолжаются поиски десятка людей, оказавшихся под завалами.
trthaber.com

В турецкой провинции Измир в результате взрыва на металлургическом заводе погибли по меньшей мере шесть человек, еще 14 получили ранения. В настоящее время под завалами на месте инцидента ищут еще десяток человек.

Об этом сообщают местные издания Dünya Gazetesi и TRT Haber со ссылкой на администрацию провинции Измир.

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Как отмечается, взрыв произошел сегодня около полудня, 9 ноября, на предприятии HABAŞ Demir Çelik в районе Алиага. По предварительным данным местных властей, во время разливки жидкой стали мостовой кран сорвался и упал в электродуговую печь. После этого произошел взрыв и начался пожар, в результате чего также разрушилась часть производственного помещения.

«По предварительным данным, в результате трагической аварии погибли трое наших граждан, всего 14 получили ранения, трое из них – тяжелые. Раненых доставили в разные больницы региона, где они получают лечение», – говорится в сообщении местной администрации.

При этом в пресс-службе предприятия HABAŞ Aliağa заявили о шести погибших. На месте продолжаются поисково-спасательные, противопожарные и аварийно-спасательные работы.

«Поисково-спасательные работы, направленные на то, чтобы добраться до десяти наших граждан, оставшихся под завалами после взрыва, соответствующие службы проводят непрерывно. Для выяснения всех обстоятельств происшествия начаты необходимые проверки и расследование, за развитием ситуации внимательно следят», – говорится в заявлении властей Измира.

Также уточняется, что взрыв нанес значительные повреждения конструкциям предприятия. Спасатели тушат пожар и охлаждают очаги возгорания, а также обследуют завалы.

Напомним, в Испании на заводе по производству боеприпасов «Эль-Фарге» утром 30 октября произошел взрыв. В результате инцидента пострадали трое работников, получивших незначительные повреждения слуха.

Также недавно в итальянском городе Коллеферро произошел взрыв на предприятии KNDS Ammo Italy, производящем боеприпасы среднего и крупного калибра, а также твердое топливо для аэрокосмических носителей.

А 1 ноября во Флориде частный самолет Learjet 60 упал вблизи жилых домов и автомобильной дороги, после чего взорвался и загорелся. В результате авиакатастрофы погибли все девять человек, находившиеся на борту.

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