В Германии оценили возможность скорого завершения войны после переговоров в Абу-Даби

Министр обороны Германии Борис Писториус сомневается, что запланированные на 10–11 ноября трехсторонние переговоры Украины, США и россии в Абу-Даби приведут к скорому прекращению огня. Он также выступил против договоренностей Вашингтона и москвы без участия Киева.

Об этом сообщает n-tv со ссылкой на интервью Писториуса газетам медиагруппы Funke.

6 ноября 2026, 19:12 Стало известно, кто именно возглавит украинскую делегацию на переговорах с рф в Абу-Даби Глава Офиса президента Кирилл Буданов возглавит украинскую делегацию на трехсторонней встрече с США и россией в Абу-Даби.

По словам министра, события последних месяцев не дают оснований надеяться, что подход президента США Дональда Трампа быстро приведет к прекращению огня или завершению войны.

«Последние месяцы дают мало надежды на то, что подход Трампа быстро приведет к прекращению огня или даже к миру», – заявил Писториус.

Он подчеркнул, что достижение перемирия зависит от позиции президента россии владимира путина и дальнейших действий американского президента.

При этом Писториус предостерег от возможных договоренностей между Вашингтоном и москвой без участия Украины.

По его словам, соглашение между россией и США за счет Украины и без ее участия будет неприемлемым как для Киева, так и для европейских партнеров.

Ранее глава Офиса президента Кирилл Буданов подтвердил, что возглавит украинскую делегацию на переговорах в Абу-Даби 10–11 ноября. Он отметил, что не ожидает прорыва, однако считает позитивным сигналом возобновление личных переговоров между представителями Украины и россии после нескольких месяцев перерыва.

Встречу в Абу-Даби ранее анонсировал спецпосланник президента США Стив Уиткофф. По его словам, переговоры 10–11 ноября пройдут на рабочем уровне при американском посредничестве. Стороны планируют обсудить деэскалацию, гуманитарные вопросы и послевоенные договоренности в сфере безопасности.

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