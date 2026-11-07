В Германии оценили возможность скорого завершения войны после переговоров в Абу-Даби

Министр обороны Германии Борис Писториус сомневается, что запланированные на 10–11 ноября трехсторонние переговоры Украины, США и россии в Абу-Даби приведут к скорому прекращению огня. Он также выступил против договоренностей Вашингтона и москвы без участия Киева.
Об этом сообщает n-tv со ссылкой на интервью Писториуса газетам медиагруппы Funke.
По словам министра, события последних месяцев не дают оснований надеяться, что подход президента США Дональда Трампа быстро приведет к прекращению огня или завершению войны.
«Последние месяцы дают мало надежды на то, что подход Трампа быстро приведет к прекращению огня или даже к миру», – заявил Писториус.
Он подчеркнул, что достижение перемирия зависит от позиции президента россии владимира путина и дальнейших действий американского президента.
При этом Писториус предостерег от возможных договоренностей между Вашингтоном и москвой без участия Украины.
По его словам, соглашение между россией и США за счет Украины и без ее участия будет неприемлемым как для Киева, так и для европейских партнеров.
Ранее глава Офиса президента Кирилл Буданов подтвердил, что возглавит украинскую делегацию на переговорах в Абу-Даби 10–11 ноября. Он отметил, что не ожидает прорыва, однако считает позитивным сигналом возобновление личных переговоров между представителями Украины и россии после нескольких месяцев перерыва.
Встречу в Абу-Даби ранее анонсировал спецпосланник президента США Стив Уиткофф. По его словам, переговоры 10–11 ноября пройдут на рабочем уровне при американском посредничестве. Стороны планируют обсудить деэскалацию, гуманитарные вопросы и послевоенные договоренности в сфере безопасности.
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