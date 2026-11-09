Оккупанты ударили дронами по Харькову, среди раненых есть ребенок

Общество
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Российская армия атаковала беспилотником многоэтажку в Киевском районе Харькова, в результате чего пострадали три человека, среди них – ребенок, получивший тяжелые ранения.
Иллюстративное фотоGetty images

В понедельник, 9 ноября, российская оккупационная армия атаковала беспилотником Киевский район Харькова, в результате чего тяжелые ранения получил ребенок и еще двое гражданских.

Об этом сообщают глава ОВА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов.

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«В результате вражеского удара БПЛА по Киевскому району пострадал ребенок. Двухлетний мальчик получил ранения. Сейчас он в реанимации. Врачи оказывают всю необходимую помощь», – говорится в сообщении.

Терехов уточнил, что сегодня вражеский дрон ударил по многоэтажке в Киевском районе.

По данным местных властей, количество пострадавших в результате российского удара возросло до трех человек.

«За помощью медиков обратились еще две женщины. В результате удара дрона повреждены 5 автомобилей и остекление магазина. Профильные специалисты устраняют последствия», – добавил Синегубов.

Как известно, российские войска утром 9 ноября атаковали Одессу, попав реактивным дроном по объекту инфраструктуры. В результате атаки погибли три человека, еще один человек получил тяжелые ранения.

Напомним, утром 9 ноября армия российской федерации прицельно атаковала служебный транспорт энергетиков в Сумах, три человека получили ранения.

Также в ночь на 9 ноября россияне атаковали ударными беспилотниками Кременчуг и Кременчугский район на Полтавщине. В результате вражеских ударов пострадали семь человек, в том числе 16-летний ребенок.

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