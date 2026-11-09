Медиа узнали, кто будет представлять ЕС и НАТО на переговорах в Абу-Даби

На трехсторонних мирных переговорах в столице ОАЭ Абу-Даби 10–11 ноября Еврокомиссия, Совет ЕС, НАТО и ключевые страны Европы будут представлены на уровне советников по безопасности и руководителей аппаратов.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на собственные источники в ЕС и НАТО.

9 ноября 2026, 14:09 Переговоры в Абу-Даби: чего ожидать Украине от нового раунда переговоров с россией Политолог Владимир Фесенко оценил перспективы переговоров в Абу-Даби, объяснил позицию Кремля по прекращению огня и рассказал, почему участие Европы важно для достижения договоренностей по Украине.

По данным медиа, Североатлантический альянс на переговорах будет представлять руководитель аппарата генсека НАТО Джеффри ван Леувен.

От Европейского Союза в Абу-Даби направятся руководитель кабинета президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен Бьёрн Зайберт и главный советник президента Совета ЕС Антониу Кошты по внешней политике Анна-Мария Бура.

При этом Германия, Франция и Великобритания также отправят своих представителей на уровне советников по национальной безопасности:

Германию будет представлять советник канцлера Фридриха Мерца по внешней политике и безопасности Гюнтер Зауттер;

Великобритания делегирует советника премьер-министра по национальной безопасности Джонатана Пауэлла;

От Франции в Абу-Даби отправится дипломатический советник президента Эммануэль Бонн.

Напомним, Киев уже утвердил состав делегации для трехсторонней встречи с участием США и россии, которые пройдут 10–11 ноября в Абу-Даби. Украинскую группу на этих переговорах возглавит глава Службы внешней разведки Рустем Умеров.

Как известно, сегодня украинская переговорная делегация отправилась в Абу-Даби, где во вторник и среду запланированы встречи с участием представителей Украины, США и россии.

А недавно СМИ сообщали, что на переговоры в Абу-Даби от россии поедет делегация более высокого уровня, чем раньше.

Также американский госсекретарь Марко Рубио отмечал, что в США пока не видят почвы для быстрого дипломатического финала войны в Украине в рамках мирного процесса.

Ранее эксперт Алексей Гарань в комментарии «Слово и дело» объяснил, на какие территориальные компромиссы может пойти Украина, почему россия не заинтересована в прекращении огня и чем опасны ее требования по гарантиям безопасности.

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