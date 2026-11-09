Франция выделит дополнительные средства на ремонт укрытия ЧАЭС

Правительство Франции дополнительно направит 30 млн евро на восстановление защитной арки Чернобыльской АЭС, поврежденной российским дроном.

Об этом заявил министр экономики и финансов Франции Ролан Лескюр перед началом международной донорской конференции в Париже, сообщает BFMTV.

16 октября 2026, 12:36 Германия выделит €50 млн на восстановление Чернобыльской АЭС Германия планирует выделить €50 млн на восстановление Чернобыльской АЭС. Решение о финансировании должен одобрить парламент до середины ноября.

По его словам, ранее Франция уже выделила 10 млн евро на предварительные исследования состояния сооружения. Теперь страна выделит еще 30 млн евро к совместному финансированию ее восстановления.

Общую стоимость полного восстановления укрытия станции оценивают в 500 млн евро. По состоянию на конец ноября партнерам остается привлечь еще примерно 220 млн евро.

«Мы должны продолжить работу и расширить круг доноров. Именно поэтому мы сегодня всех собрали», – сказал Лескюр.

Напомним, в ночь на 7 июня российский дрон атаковал здание Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива на ЧАЭС, расположенного в зоне отчуждения в Киевской области. В МАГАТЭ заявили, что атака дрона рф нанесла значительный ущерб части здания приема топлива.

Ранее сообщалось, что правительство Норвегии предоставит 100 млн норвежских крон (приблизительно 9,5 млн евро) на восстановление защитной конструкции над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.