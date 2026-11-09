Закупка защиты для танков ВСУ: суду передали дело об убытках на 102 млн грн

Прокурор САП направил в суд обвинительный акт по завладению более 102 млн грн при закупке динамической защиты для танков ВСУ. В деле фигурируют три человека, среди которых бывший генеральный директор государственного предприятия.

Об этом сообщила пресс-служба САП.

По версии следствия, в апреле 2022 года Минобороны заключило с госпредприятием контракт на срочную закупку танковой защиты. Однако комплектующие, в частности крышки и кюветы, закупали через частные компании почти втрое дороже их реальной стоимости.

Разницу в цене, как заявляют в САП, перечисляли на подконтрольные счета для дальнейшей легализации. В то же время, частная компания-поставщик не была производителем этой продукции, а почти половину комплектующих изготовило другое предприятие – по цене почти в десять раз ниже, чем предполагал контракт.

Действия лиц уже квалифицированы:

бывшего генерального директора государственного предприятия – по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины;

коммерческого директора государственного предприятия – по ч. 5 ст. 191 УК Украины;

директора частного общества – по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины.

Напомним, недавно НАБУ и САП заявили о разоблачении растраты более 43 млн долларов на госпредприятии «Укрспецэкспорта».

Также сообщалось, что НАБУ завершило расследовать дело Госспецсвязи о дронах.

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