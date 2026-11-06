Стычки в Петропавловской Борщаговке: суд избрал меру пресечения еще одной подозреваемой

Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения 22-летней Валерии Ладыке, четвертой подозреваемой по делу о беспорядках в Петропавловской Борщаговке, назначив ей содержание под стражей на 59 дней с возможностью внесения залога 66 тысяч гривен.

Об этом сообщает «Суспільне».

3 ноября 2026, 13:36 Инцидент в Петропавловской Борщаговке: что нужно изменить в возвращении военных после СОЧ Военный адвокат Роман Лихачёв объяснил, как законно возвращать военнослужащих после СОЧ к службе, почему их пребывание в резервных батальонах затягивается на месяцы и какие изменения в законодательство необходимы.

Как отмечается, Ладыке инкриминируют воспрепятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований – ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.

По данным следствия, Ладыка присоединилась к блокированию подразделения Нацгвардии в селе Петропавловская Борщаговка в понедельник, 2 ноября. Находясь возле служебного автобуса, внутри которого находились нацгвардейцы, подозреваемая призывала других присутствующих перевернуть его, а также вместе с ними раскачивала автобус.

При этом сторона обвинения просила для Ладыки содержание под стражей без права на залог. По словам адвоката подозреваемой, Ладыка спонтанно приехала к дому в Петропавловской Борщаговке после того, как узнала из соцсетей о якобы незаконном удерживании военных в подвале дома.

«Ладыга ни с кем не координировала действия, никого не знала. Она спонтанно приехала на место, когда увидела в соцсетях и СМИ об удерживании людей. Она просто восприняла информацию, которая была распространена повсюду. На месте она была минут 40 и поехала домой», – говорится в заявлении адвоката.

Сторона защиты просила суд отказать в удовлетворении ходатайства прокурора и не назначать Ладыке ни содержание под стражей, ни залог. Сама Ладыка заявила, что не ехала туда с намерением кому-то навредить и не знала, что здание было военным объектом.

Суд постановил применить к Ладыке содержание под стражей на 59 дней, назначив альтернативу в виде залога на сумму 66 тысяч гривен.

Как известно, в результате столкновений в Петропавловской Борщаговке на Киевщине пострадали 16 военнослужащих Национальной гвардии Украины. Все они получили легкие повреждения.

Напомним, ранее Соломенский районный суд Киева отправил Валентину Молодую под стражу на два месяца без права на залог. По версии следствия, именно она приехала на машине скорой помощи к дому в Петропавловской Борщаговке и заявила об удерживании и пытках мобилизованных мужчин.

А впоследствии меру пресечения избрали водителю фейковой скорой помощи Виктору Ену, который находился на месте массовых столкновений.

Также Служба безопасности Украины установила около ста человек, которые находились на месте столкновений в Петропавловской Борщаговке и принимали участие в организации событий.

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