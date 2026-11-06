Апелляция рассмотрит вопрос подсудности по делу олигарха Федорычева

Высший антикоррупционный суд обратился в Апелляционную палату ВАКС с вопросом определения подсудности в уголовном производстве по обвинению олигарха российского происхождения Алексея Федорычева в завладении 60 млн долларов АО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины».

Такое решение 4 ноября принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

«Внести представление в АП ВАКС о направлении из ВАКС в другой суд уголовного производства по обвинению (Федорычева – ред.) в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 УК Украины», – говорится в решении.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд дело олигарха Алексея Федорычева. По мнению стороны обвинения, Федорычев организовал схему, по которой ГПЗКУ понесла убытки в размере 60 млн долл. Эти средства в дальнейшем легализовали через иностранные компании, зарегистрированные на Кипре. Часть из них бизнесмен и потратил на покупку замка, который был арестован.

Как известно, еще 2 февраля 2017 года НАБУ составило проект подозрения Федорычеву. Уже 7 февраля того же года НАБУ направило запрос о международно-правовой помощи относительно вручения подозрения олигарху Генеральной прокуратуре Монако. Однако Федорычев отказался от получения каких-либо документов. Уже 14 марта 2018 года НАБУ составило новое подозрение ему, а 12 апреля – направило новый запрос в Монако. Как сообщила Дирекция судебной службы Монако, местные правоохранители отказались давать ход делу о предоставлении международной юридической помощи. По мнению правоохранителей Монако, в сведениях НАБУ они не смогли определить характер дела как уголовного и считали их «спорами чисто экономического характера».

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