События в Петропавловской Борщаговке: в ЦПД заявили о скоординированном распространении фейков

Национальная безопасность
Читати українською
Центр противодействия дезинформации исследовал информацию вокруг инцидента в Петропавловской Борщаговке, обнаружив признаки скоординированного распространения фейков, радикальных призывов и пропагандистских нарративов.
t.me/dmytro_lubinetzs

Во время инцидента и стычек в Петропавловской Борщаговке были обнаружены признаки скоординированного распространения фейков, радикальных призывов, а также российских пропагандистских нарративов.

Об этом сообщает пресс-служба Центра противодействия дезинформации при СНБО.

Инцидент в Петропавловской Борщаговке: что нужно изменить в возвращении военных после СОЧВоенный адвокат Роман Лихачёв объяснил, как законно возвращать военнослужащих после СОЧ к службе, почему их пребывание в резервных батальонах затягивается на месяцы и какие изменения в законодательство необходимы.

«Как исследовал ЦПД СНБО, во время развития инцидента в информационном пространстве активно распространялись сообщения с призывами к дестабилизации», – говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты ЦПД зафиксировали искусственный разгон радикальных сообщений в соцсетях, а именно:

  • 361 сообщение с однотипным текстом в Facebook с радикальными призывами и распространение недостоверных сообщений, которые впоследствии опровергли правоохранители;
  • привлечение к информационному разгону пророссийских спикеров, в том числе лиц, в отношении которых введены санкции СНБО;
  • распространение российского пропагандистского нарратива «Концлагерь на Борщаговке, бунт украинцев» в 110 российских Telegram-каналах;
  • в информационном сопровождении инцидента участвовали лица, накануне пытавшиеся организовать протестные акции, расцениваемые как выгодные для врага.

«В информационном сопровождении инцидента участвовали лица, присутствовавшие на так называемых «майданах мира», организованных лицом, которое в открытых источниках называют одним из авторов фейков об «Одесской Хатыни». В настоящее время продолжается расследование инцидента со стороны уполномоченных органов. Кампания получила продолжение в виде попыток организовать протестные акции», – говорится в заявлении ЦПД.

При этом в СНБО призвали украинцев не поддаваться на информационные провокации и доверять только официальным источникам информации.

Напомним, в результате стычек в Петропавловской Борщаговке в Киевской области пострадали 16 военнослужащих Национальной гвардии Украины. Все они получили легкие повреждения.

Накануне стало известно, что Служба безопасности Украины установила около ста человек, находившихся на месте стычек в Петропавловской Борщаговке и принимавших участие в организации событий.

А руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что правоохранительные органы задержали женщину, приехавшую на карете скорой помощи к дому в Петропавловской Борщаговке.

Также на события 2 ноября в Петропавловской Борщаговке отреагировал Генштаб ВС Украины. В ведомстве подчеркнули необходимость объективного расследования инцидента и призвали не допускать самосуда, угроз военным и распространения непроверенных обвинений.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ В GOOGLE NEWS

и следите за последними новостями и аналитикой от «Слово и дело»
Национальная гвардия Украины Киевская область Фейк Инцидент Нацгвардия ЦПД Петропавловская Борщаговка
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Гренландия ратифицировала соглашение о безопасности с Соединенными Штатами и Данией
Высокопоставленный чиновник СБУ угрожает оружием и препятствует проведению обыска – НАБУ
Оккупанты ночью ударили по одному из предприятий в Днепре, есть пострадавшие
Промежуточные выборы в США: СМИ обнародовали предварительные прогнозы голосования
Дроны атаковали логистический центр Ozon в российском Адыгейске
Зеленский встретился с президентом Германии Штайнмайером: о чем говорили
Россияне ударили по ТЦ в Одессе и частному предприятию в Полтаве
Украина рассчитывает открыть до конца года все переговорные кластеры о вступлении в ЕС – Корецкий
В Житомире произошел блекаут после российской атаки на энергетику
События в Петропавловской Борщаговке: в ЦПД заявили о скоординированном распространении фейков
Больше новостей