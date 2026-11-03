События в Петропавловской Борщаговке: в ЦПД заявили о скоординированном распространении фейков

Во время инцидента и стычек в Петропавловской Борщаговке были обнаружены признаки скоординированного распространения фейков, радикальных призывов, а также российских пропагандистских нарративов.
Об этом сообщает пресс-служба Центра противодействия дезинформации при СНБО.
«Как исследовал ЦПД СНБО, во время развития инцидента в информационном пространстве активно распространялись сообщения с призывами к дестабилизации», – говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты ЦПД зафиксировали искусственный разгон радикальных сообщений в соцсетях, а именно:
- 361 сообщение с однотипным текстом в Facebook с радикальными призывами и распространение недостоверных сообщений, которые впоследствии опровергли правоохранители;
- привлечение к информационному разгону пророссийских спикеров, в том числе лиц, в отношении которых введены санкции СНБО;
- распространение российского пропагандистского нарратива «Концлагерь на Борщаговке, бунт украинцев» в 110 российских Telegram-каналах;
- в информационном сопровождении инцидента участвовали лица, накануне пытавшиеся организовать протестные акции, расцениваемые как выгодные для врага.
«В информационном сопровождении инцидента участвовали лица, присутствовавшие на так называемых «майданах мира», организованных лицом, которое в открытых источниках называют одним из авторов фейков об «Одесской Хатыни». В настоящее время продолжается расследование инцидента со стороны уполномоченных органов. Кампания получила продолжение в виде попыток организовать протестные акции», – говорится в заявлении ЦПД.
При этом в СНБО призвали украинцев не поддаваться на информационные провокации и доверять только официальным источникам информации.
Напомним, в результате стычек в Петропавловской Борщаговке в Киевской области пострадали 16 военнослужащих Национальной гвардии Украины. Все они получили легкие повреждения.
Накануне стало известно, что Служба безопасности Украины установила около ста человек, находившихся на месте стычек в Петропавловской Борщаговке и принимавших участие в организации событий.
А руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что правоохранительные органы задержали женщину, приехавшую на карете скорой помощи к дому в Петропавловской Борщаговке.
Также на события 2 ноября в Петропавловской Борщаговке отреагировал Генштаб ВС Украины. В ведомстве подчеркнули необходимость объективного расследования инцидента и призвали не допускать самосуда, угроз военным и распространения непроверенных обвинений.
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