События в Петропавловской Борщаговке: в ЦПД заявили о скоординированном распространении фейков

Во время инцидента и стычек в Петропавловской Борщаговке были обнаружены признаки скоординированного распространения фейков, радикальных призывов, а также российских пропагандистских нарративов.

Об этом сообщает пресс-служба Центра противодействия дезинформации при СНБО.

3 ноября 2026, 13:36 Инцидент в Петропавловской Борщаговке: что нужно изменить в возвращении военных после СОЧ Военный адвокат Роман Лихачёв объяснил, как законно возвращать военнослужащих после СОЧ к службе, почему их пребывание в резервных батальонах затягивается на месяцы и какие изменения в законодательство необходимы.

«Как исследовал ЦПД СНБО, во время развития инцидента в информационном пространстве активно распространялись сообщения с призывами к дестабилизации», – говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты ЦПД зафиксировали искусственный разгон радикальных сообщений в соцсетях, а именно:

361 сообщение с однотипным текстом в Facebook с радикальными призывами и распространение недостоверных сообщений, которые впоследствии опровергли правоохранители;

привлечение к информационному разгону пророссийских спикеров, в том числе лиц, в отношении которых введены санкции СНБО;

распространение российского пропагандистского нарратива «Концлагерь на Борщаговке, бунт украинцев» в 110 российских Telegram-каналах;

в информационном сопровождении инцидента участвовали лица, накануне пытавшиеся организовать протестные акции, расцениваемые как выгодные для врага.

«В информационном сопровождении инцидента участвовали лица, присутствовавшие на так называемых «майданах мира», организованных лицом, которое в открытых источниках называют одним из авторов фейков об «Одесской Хатыни». В настоящее время продолжается расследование инцидента со стороны уполномоченных органов. Кампания получила продолжение в виде попыток организовать протестные акции», – говорится в заявлении ЦПД.

При этом в СНБО призвали украинцев не поддаваться на информационные провокации и доверять только официальным источникам информации.

Напомним, в результате стычек в Петропавловской Борщаговке в Киевской области пострадали 16 военнослужащих Национальной гвардии Украины. Все они получили легкие повреждения.

Накануне стало известно, что Служба безопасности Украины установила около ста человек, находившихся на месте стычек в Петропавловской Борщаговке и принимавших участие в организации событий.

А руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что правоохранительные органы задержали женщину, приехавшую на карете скорой помощи к дому в Петропавловской Борщаговке.

Также на события 2 ноября в Петропавловской Борщаговке отреагировал Генштаб ВС Украины. В ведомстве подчеркнули необходимость объективного расследования инцидента и призвали не допускать самосуда, угроз военным и распространения непроверенных обвинений.

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