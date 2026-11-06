Страны Европы могут нанести удары по рф в случае атаки на их посольства в Украине – Forbes

Европейские государства могут получить законные основания для ударов по территории россии, если российские войска атакуют их посольства в Украине. Согласно международному праву, масштабное нападение на дипломатическое представительство может расцениваться как вооруженная агрессия против государства, которое оно представляет.

Об этом сообщает Forbes со ссылкой на эксперта по международному праву, ученого Института сравнительного публичного права и международного права имени Макса Планка в Германии Кристиана Марксена.

5 октября 2026, 15:04 Угрозы дипломатам в Киеве: чего добивается россия и повлияет ли это на помощь Украине Политолог Александр Леонов объяснил, зачем россия угрожает иностранным дипломатам в Киеве и может ли это повлиять на поддержку Украины.

По информации издания, российское министерство иностранных дел предупредило иностранных дипломатов в Киеве о смертельной опасности и призвало их покинуть Украину из-за угрозы массированных воздушных ударов. Эти предупреждения прозвучали на фоне усиления ядерных угроз Кремля в адрес западных партнеров Украины.

Как объяснил Марксен, статья 51 Устава ООН гарантирует государствам неотъемлемое право на индивидуальную или коллективную самооборону в случае вооруженного нападения.

В то же время дипломатические представительства юридически не являются частью территории государства, которое они представляют. Однако, по словам эксперта, среди международных юристов все больше распространяется позиция, что масштабное нападение на посольство может приравниваться к вооруженной агрессии против соответствующей страны.

«Поскольку дипломатические миссии являются внешними представительствами государства, выполняющими важные функции в международных отношениях, вполне обоснованно предположить, что применение достаточно серьезной силы против дипломатической миссии может составлять вооруженное нападение на это государство», – объяснил Марксен.

В таком случае пострадавшее государство может получить право на самооборону, в частности с применением ракет и беспилотников для ударов по военным целям на территории россии.

В то же время эксперт подчеркнул, что не каждая атака на дипломатическое представительство автоматически дает основания для военного ответа. Для определения того, является ли нападение достаточно серьезным, необходимо учитывать масштабы атаки, количество и тип примененного оружия, продолжительность удара, разрушения и количество пострадавших.

По его словам, даже атака, которая не привела к разрушениям благодаря работе противовоздушной обороны, при определенных обстоятельствах может считаться вооруженным нападением.

В качестве исторического примера Марксен привел захват американского посольства в Тегеране в 1979 году. Тогдашний президент США Джимми Картер заявил Совету Безопасности ООН, что Соединенные Штаты имеют право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

Отдельно Forbes обращает внимание на реакцию европейских дипломатов на угрозы Москвы. Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова заявила, что представительство ЕС не будет покидать Киев вопреки российским предупреждениям.

«У россии есть послание для иностранных дипломатов в Киеве: уезжайте или рискуйте своей жизнью. Наш ответ: мы остаемся. Представительство ЕС остается», – подчеркнула дипломат.

Она добавила, что угрозы Кремля не заставят Европу прекратить поддержку Украины.

Кроме того, Марксен отметил, что европейские государства имеют и другое правовое основание для военного участия в противодействии российской агрессии – право на коллективную самооборону Украины. По его словам, в соответствии со статьей 51 Устава ООН, союзники Украины могли присоединиться к ее обороне еще с начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

Таким образом, по оценке Марксена, масштабный российский удар по европейскому посольству в Украине может создать дополнительные международно-правовые основания для военного ответа со стороны соответствующего государства. В то же время законность конкретных ударов будет зависеть от обстоятельств нападения и соблюдения требований необходимости и пропорциональности самообороны.

Напомним, Министерство иностранных дел россии призвало иностранцев, в том числе сотрудников дипломатических миссий, покинуть Киев и пригрозило новыми массированными ударами.

Спикер Еврокомиссии Кристиан Виганд заявил, что представительство ЕС в Киеве продолжает работать без изменений.

А посол ЕС в Украине Катарина Матернова добавила, что несмотря на угрозы россии иностранным дипломатам в Киеве продолжают работать все 25 посольств государств-членов Европейского Союза.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.