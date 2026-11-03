Инцидент в Петропавловской Борщаговке: Буданов сообщил о задержании женщины-«медика»

Национальная безопасность
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Женщину, выдававшую себя за медика скорой Мед-престиж, задержали представители правоохранительных органов, сообщил Кирилл Буданов.
Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Правоохранительные органы задержали женщину, приехавшую на карете скорой помощи к дому в Петропавловской Борщаговке.

Об этом во вторник, 3 ноября, сообщил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов.

По его словам, женщина заранее приобрела автомобиль скорой помощи, одела форму медперсонала и вместе с водителем по меньшей мере за трое суток до событий проводила разведку объекта.

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Руководитель Офиса президента Украины утверждает, что в телефоне женщины нашли фотографии и переписку, в частности с Телеграм-каналами, которые начали массово распространять информацию о ситуации. На прямой вопрос, задержана ли женщина, он ответил утвердительно.

Мотивы ее действий, по словам Буданова, в настоящее время выясняют. В то же время он предполагает, что так называемый «медик» имела личную заинтересованность.

«Нельзя просто все сбросить на деятельность провокаторов. Эта ситуация показала напряженность в обществе и то, что есть проблемы, которые нужно решать», – сказал Буданов.

Кроме этого руководитель Офиса президента сообщил, что люди, которым была нужна медицинская помощь, находятся в больнице. Однако, большинство тех, кто был в доме, в такой помощи не нуждались.

Ранее Генштаб ВС Украины также отреагировал на события 2 ноября в Петропавловской Борщаговке. В ведомстве подчеркнули необходимость объективного расследования инцидента и призвали не допускать самосуда, угроз военным и распространения непроверенных обвинений.

Как известно, 2 ноября в Телеграм-каналах распространили сообщения о том, что вооруженные мужчины якобы удерживают около 40 человек в подвале здания. В полиции заявили, что информация о якобы незаконном удерживании людей в заложниках и гибели мужчины не соответствует действительности.

Позже Национальная гвардия Украины пообещала назначить служебное расследование, чтобы установить все обстоятельства инцидента в Петропавловской Борщаговке и выяснить, были ли нарушения.

А 3 ноября стало известно, что Государственное бюро расследований начало уголовное производство из-за событий 2 ноября в Петропавловской Борщаговке на Киевщине, где произошли стычки между гражданами и военнослужащими.

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