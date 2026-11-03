В результате столкновений в Петропавловской Борщаговке пострадали 16 нацгвардейцев – командующий НГУ

В результате столкновений в Петропавловской Борщаговке на Киевщине пострадали 16 военнослужащих Национальной гвардии Украины. Все они получили легкие повреждения.
Об этом сообщил командующий Нацгвардии Александр Пивненко, его цитирует Укринформ.
«16 человек. Но они не тяжелые. Больше бросали, швыряли камни, заливали газом (нацгвардейцев – ред.)», – сказал Пивненко.
Спикер Нацгвардии Руслан Музычук отдельно уточнил, что речь идет о нацгвардейцах, выполнявших служебные задания снаружи здания. Находившиеся внутри помещения военнослужащие среди пострадавших не числятся.
Напомним, накануне стало известно, что Служба безопасности Украины установила около ста человек, находившихся на месте столкновений в Петропавловской Борщаговке и принимавших участие в организации событий.
А руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что правоохранительные органы задержали женщину, приехавшую на карете скорой помощи к дому в Петропавловской Борщаговке.
Также на события 2 ноября в Петропавловской Борщаговке отреагировал Генштаб ВС Украины. В ведомстве подчеркнули необходимость объективного расследования инцидента и призвали не допускать самосуда, угроз военным и распространения непроверенных обвинений.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ В GOOGLE NEWSи следите за последними новостями и аналитикой от «Слово и дело»