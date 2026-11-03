В результате столкновений в Петропавловской Борщаговке пострадали 16 нацгвардейцев – командующий НГУ

Национальная безопасность
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В результате столкновений в Петропавловской Борщаговке на Киевщине пострадали 16 военнослужащих Нацгвардии.
Фото: Mil.gov.ua

В результате столкновений в Петропавловской Борщаговке на Киевщине пострадали 16 военнослужащих Национальной гвардии Украины. Все они получили легкие повреждения.

Об этом сообщил командующий Нацгвардии Александр Пивненко, его цитирует Укринформ.

Инцидент в Петропавловской Борщаговке: что нужно изменить в возвращении военных после СОЧВоенный адвокат Роман Лихачёв объяснил, как законно возвращать военнослужащих после СОЧ к службе, почему их пребывание в резервных батальонах затягивается на месяцы и какие изменения в законодательство необходимы.

«16 человек. Но они не тяжелые. Больше бросали, швыряли камни, заливали газом (нацгвардейцев – ред.)», – сказал Пивненко.

Спикер Нацгвардии Руслан Музычук отдельно уточнил, что речь идет о нацгвардейцах, выполнявших служебные задания снаружи здания. Находившиеся внутри помещения военнослужащие среди пострадавших не числятся.

Напомним, накануне стало известно, что Служба безопасности Украины установила около ста человек, находившихся на месте столкновений в Петропавловской Борщаговке и принимавших участие в организации событий.

А руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что правоохранительные органы задержали женщину, приехавшую на карете скорой помощи к дому в Петропавловской Борщаговке.

Также на события 2 ноября в Петропавловской Борщаговке отреагировал Генштаб ВС Украины. В ведомстве подчеркнули необходимость объективного расследования инцидента и призвали не допускать самосуда, угроз военным и распространения непроверенных обвинений.

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ВСУ Пострадавшие Конфликт Нацгвардия СОЧ
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