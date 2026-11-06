Российские спецслужбы вербуют украинских беженцев для диверсий в Европе – разведка

Российские спецслужбы активно вербуют украинских беженцев для совершения диверсий в странах Европы. С начала полномасштабного вторжения в Европе зафиксировали около 200 диверсий, которые связывают с россией. Больше всего таких случаев произошло в Польше, через которую проходит значительная часть военной помощи Украине.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

23 октября 2026, 12:29 Рф готовит провокации для дестабилизации Европы, чтобы лишить поддержки Украины – ГУР Главное управление разведки Минобороны Украины предупредило о подготовке Россией провокаций в Европе с целью лишения поддержки Украины.

По данным разведки, в сентябре 2026 года в румынском городе Брашов произошел пожар вблизи оборонного завода Carfil SA. Недавно румынские спецслужбы установили, что за поджогом стояла агентурная сеть, которой руководили российские спецслужбы.

Среди подозреваемых – один гражданин Украины и двое белорусов. Их задержали на территории Европейского Союза, где они готовили аналогичные преступления.

В СВРУ отмечают, что этот случай является частью масштабной гибридной кампании россии против европейских стран, к которой Москва пытается привлекать и украинских граждан.

Всего с 2022 года в Европе зафиксировали около 200 диверсий, которые связывают с россией. Наибольшая доля таких случаев – 21% – приходится на Польшу. Правоохранители уже установили более 170 исполнителей, среди которых есть и украинцы.

По информации разведки, главными целями Кремля являются запугивание европейского населения, подрыв военной поддержки Украины и разжигание антиукраинских настроений.

Особое внимание российские спецслужбы уделяют Польше, поскольку через ее территорию проходит основной поток военной помощи Украине. Среди потенциальных целей диверсантов – железнодорожные пути, склады, логистические центры и оборонные предприятия.

Как россия вербует украинских беженцев

В СВРУ объясняют, что российские спецслужбы в первую очередь ищут людей, находящихся в сложном финансовом или социальном положении. Среди потенциальных жертв вербовки – малообеспеченные беженцы, выходцы с временно оккупированных территорий, люди с криминальными связями и подростки, ищущие легкого заработка.

Чаще всего вербовка происходит через социальные сети и мессенджеры, в частности в группах по поиску работы. Сначала потенциальным исполнителям предлагают несложные задания – сфотографировать определенный объект или расклеить наклейки. Со временем поручения становятся более опасными и могут предусматривать слежку, повреждение имущества, поджоги или даже подрывы.

Исполнителей также заставляют снимать результаты своих действий на видео для отчета перед кураторами. В то же время завербованные люди не всегда осознают, на кого именно работают. Часто после выполнения заданий они не получают обещанного вознаграждения, а вместо этого становятся объектами шантажа.

В разведке подчеркивают, что российские спецслужбы используют таких исполнителей как одноразовый ресурс, не гарантируя им защиты или помощи после осуществления диверсий.

Зачем россия привлекает к диверсиям украинцев

По оценке СВРУ, привлечение украинских граждан к диверсиям позволяет Кремлю скрывать собственную причастность к преступлениям и одновременно дискредитировать украинских беженцев в странах Европы.

Москва пытается сформировать негативное отношение к украинцам, усилить антиукраинские настроения и убедить европейское общество, что поддержка Украины создает угрозы для его безопасности. Кроме того, такие операции заставляют европейские спецслужбы тратить дополнительные ресурсы на охрану критической инфраструктуры и усиление мер безопасности.

В СВРУ отмечают, что для россии это выгодная тактика: потратив несколько сотен или тысяч долларов на исполнителя, Москва может нанести значительный ущерб и усилить давление на европейские страны.

Как избежать вербовки российскими спецслужбами

Украинская разведка призывает граждан, находящихся за границей, быть осторожными с незнакомцами, которые предлагают легкий заработок, обещают быстро решить финансовые проблемы или пытаются получить личную информацию.

Особое внимание следует обращать на требования хранить общение и договоренности в тайне. В случае подозрения на попытку вербовки гражданам рекомендуют обращаться в правоохранительные органы страны пребывания или дипломатические представительства Украины.

Напомним, в Главном управлении разведки сообщали, что российская федерация готовит новые провокации в Европе с целью дестабилизировать ситуацию и уменьшить поддержку Украины.

Ранее на прошлой неделе премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что со стороны россии стоит ожидать усиления попыток диверсий и провокаций против Европы и, в частности, в польскую сторону еще до Рождества.

Также в Дании заявили, что россия начала проводить диверсии против датских компаний, поставляющих оружие Украине. В Дании считают, что Москва несколько изменила тактику после того, как предыдущие попытки повлиять на военную поддержку Украины не дали результата.

В то же время страны ЕС обсуждают сценарий масштабной гибридной атаки с многочисленными жертвами и готовят возможные меры реагирования на возможные действия рф.

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