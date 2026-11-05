Столкновения в Петропавловской Борщаговке: водителю «скорой» избрали меру пресечения

Общество
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Водителя авто скорой Виктора Ена отправили в СИЗО на 60 суток без права внесения залога до 3 января 2027 года.
Фото: Суспільне

Водителя фейковой скорой помощи Виктора Ена, находившегося на месте массовых столкновений в Петропавловской Борщаговке, суд отправил под стражу без альтернативы залога на 60 суток.

Об этом в четверг, 5 ноября, сообщило «Суспільне» из зала суда.

Как известно, мужчина 2 ноября приехал на улицу Солнечную в Петропавловской Борщаговке и представился водителем «скорой помощи». Во время заседания Ена заявил, что позиционирует себя как свидетель, а не соучастник.

Инцидент в Петропавловской Борщаговке: что нужно изменить в возвращении военных после СОЧВоенный адвокат Роман Лихачёв объяснил, как законно возвращать военнослужащих после СОЧ к службе, почему их пребывание в резервных батальонах затягивается на месяцы и какие изменения в законодательство необходимы.

По версии следствия, Ена вместе с другими фигурантами – Татьяной Киреевой и Валентиной Молодой – подготовили медицинскую одежду и автомобиль с опознавательными знаками скорой помощи, после чего прибыли к месту расположения подразделения Нацгвардии. Их целью, по данным обвинения, было блокирование работы подразделения и содействие военным в СОЧ.

Адвокат Ены просила отказать в аресте, подчеркнув, что ее подзащитный является участником боевых действий и имеет инвалидность III группы. Сам Ена отказался давать показания.

Напомним, накануне Соломенский районный суд Киева отправил Валентину Молодую под стражу на два месяца без права на залог. По версии следствия, именно она приехала на машине скорой помощи к дому в Петропавловской Борщаговке и заявила об удержании и пытках мобилизованных мужчин.

Как известно, в результате столкновений в Петропавловской Борщаговке в Киевской области пострадали 16 военнослужащих Национальной гвардии Украины. Все они получили легкие повреждения.

Также Служба безопасности Украины установила около ста человек, находившихся на месте столкновений в Петропавловской Борщаговке и принимавших участие в организации событий.

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Нацполиция Суд СИЗО Мера пресечения Скорая помощь Петропавловская Борщаговка
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