Дело «Карфаген»: за заместителя начальника ДСР Нацполиции Ценова внесли залог

За первого заместителя начальника Департамента стратегических расследований Нацполиции Владимира Ценова внесли полную сумму залога – 15 миллионов гривен, определенную судом.

Об этом журналисту «Слово и дело» сообщили собеседники в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС).

5 ноября 2026, 11:49 Дело «Карфаген»: почему увольнение правоохранителей не решит проблему коррупции Михаил Жернаков объяснил, почему после разоблачения коррупции в правоохранительных органах необходимы кадровые и системные реформы и как дело «Карфаген» может повлиять на евроинтеграцию Украины.

В четверг, 5 ноября, ВАКС взял под стражу до 3 января 2027 года включительно фигуранта дела «Карфаген» Ценова. Также в качестве альтернативы содержанию под стражей был определен залог в размере 15 миллионов гривен.

Напомним, 4 ноября НАБУ и САП заявили о разоблачении преступной группировки, подкупавшей высокопоставленных чиновников силовых структур для прикрытия мошеннических колл-центров и другого теневого бизнеса.

Как известно, Ценова подозревают в участии в преступной организации и в получении неправомерной выгоды. Фигурантам дела инкриминируют прикрытие мошеннических колл-центров, наркоторговлю, изготовление фальшивых денег, похищение и пытки людей.

По данным медиа, на записях НАБУ Ценов фигурирует под псевдонимом «Прайс». Следствие считает, что он обеспечивал полицейское прикрытие колл-центров.

Также по данным САП, другой фигурант дела Осипов должен был обеспечивать сокрытие преступной деятельности и не позднее 5 января 2026 года привлек Ценова к преступной организации.

В феврале 2026 года Ценов отправлял адреса колл-центров в ряде городов Украины, в частности в Киеве и Одессе. Также он отправлял реквизиты криптокошелька для перечисления средств. Ценова подозревают в трех особо тяжких преступлениях.

Напомним, по данным следствия, в схему входили как минимум 12 человек, в том числе чиновники СБУ, Офиса генпрокурора и Нацполиции. Организатор, неоднократно судимый мужчина, привлек правоохранителей и криминалитет. Они платили за крышевание схем с колл-центрами, наркоторговлей, контрафактными сигаретами и фальшивой валютой, а также устраивали нападения, пытки и похищения людей.

Как известно, среди фигурантов дела были: Егор Буркин («Мексиканец»), Андрей Осипов («Криминал»), заместитель начальника ДЗНД СБУ, генерал Сергей Дука («Аким»), заместитель руководителя ДСР Нацполиции Владимир Ценов и экс-чиновник уголовного розыска Киевщины Александр Демьянчук («Консультант»).

Накануне суд уже избрал в рамках этого дела меру пресечения еще одному фигуранту операции «Карфаген» – Виталию Рыбалке. Мужчину подозревают в участии в преступной организации и пытках человека.

Также руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов заявил, что главарь транснационального наркокартеля «Химпром» обсуждал подкуп тогдашнего министра МВД Игоря Клименко.

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