В «Киевтеплоэнерго» проводят обыски и изымают документы по Плану энергоустойчивости

В пятницу, 6 ноября, правоохранители провели обыски в служебных кабинетах и жилье работников КП «Киевтеплоэнерго». Следственные действия касаются проектов резервного питания и создания объектов распределенной когенерации, предусмотренных Планом энергоустойчивости Киева.

Об этом сообщили в КГГА.

14 октября 2026, 16:37 Политические споры вокруг Киева: как оценить реальную подготовку города к зиме Александр Сергиенко рассказал, что готовность столицы к зимним блэкаутам зависит от выполнения плана устойчивости, финансирования критической инфраструктуры и взаимодействия городской и центральной власти.

Как отмечается, во время следственных действий речь шла о возможном изъятии оригиналов проектно-сметной документации и документов, необходимых для начала реализации проектов по Плану энергоустойчивости столицы.

Речь идет, в частности, об обеспечении резервного электропитания и строительстве объектов распределенной когенерации для потребителей Деснянского, Голосеевского и других районов Киева.

Кроме того, 6 ноября в рамках уголовного производства правоохранители провели обыски в жилье нескольких работников «Киевтеплоэнерго».

В коммунальном предприятии подчеркнули, что проектные работы, которых касаются следственные действия, на данный момент не оплачены. Финансирование предусмотрено только после их завершения. В то же время акты выполненных работ не подписывались, а средства по ним не перечислялись.

В «Киевтеплоэнерго» заявляют, что следственные действия могут быть проявлением политического давления. Также на предприятии предупреждают, что изъятие документации может усложнить или задержать реализацию важных энергетических проектов столицы.

Особенно критичной ситуацию называют на фоне российских обстрелов энергетической инфраструктуры, логистических трудностей, дефицита квалифицированных специалистов и подготовки к отопительному сезону.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко 14 октября выступил перед народными депутатами в Верховной Раде. Во время доклада мэр поднял вопрос защиты столицы от российских атак, противовоздушной обороны и средств, выделенных на безопасность энергетических объектов. В частности, мэр столицы заявил, что власть устроила «шоу из-за Планов устойчивости» и добавил, что «местное самоуправление в Украине пытаются уничтожить».

Как известно, до этого президент Владимир Зеленский анонсировал управленческие решения по Киеву из-за отставания столицы в вопросе выполнения Плана устойчивости.

А из инфографики «Слово и дело» можно узнать, как власть обещала подготовить Украину к самой тяжелой военной зиме, и какие из обещаний уже были провалены.

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