Столкновения в Петропавловской Борщаговке: задержанной женщине-«медику» избрали меру пресечения (обновлено)

Соломенский районный суд Киева отправил Валентину Молодую под стражу на два месяца без права на залог. По версии следствия, именно приехала на машине скорой помощи в дом в Петропавловской Борщаговке и заявила об удержании и пытках мобилизованных мужчин.

Об этом сообщает Суспільне из зала суда.

3 ноября 2026, 13:36 Инцидент в Петропавловской Борщаговке: что нужно изменить в возвращении военных после СОЧ Военный адвокат Роман Лихачёв объяснил, как законно возвращать военнослужащих после СОЧ к службе, почему их пребывание в резервных батальонах затягивается на месяцы и какие изменения в законодательство необходимы.

Накануне Молодой объявили подозрение в препятствовании законной деятельности ВСУ, распространении информации о расположении военных и организации массовых беспорядков.

По версии обвинения, она вместе с другой подозреваемой Татьяной Киреевой договорилась блокировать работу подразделения воинской части и помогать военнослужащим самовольно покидать место службы. Прокурор также утверждает, что Молодая предлагала эвакуацию из ТЦК и воинских частей автомобилем скорой помощи за 107 тысяч гривен.

Сама подозреваемая заявила, что приехала после обращения женщины по имени Татьяна, которая сообщила о пытках своего мужа.

По словам Молодой, она не знала, что здание является военным объектом, не организовывало толпу и помогло четырем раненым мужчинам. Она также заявила, что имеет зарегистрированную на себя клинику экстренной медицинской помощи.

Адвокаты просили не отправлять Молодую под стражу, в частности, ссылаясь на то, что она воспитывает 11-летнюю дочь, которая без матери не может посещать школу.

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Служба безопасности Украины уточнила, что в целом подозрения были объявлены трем людям – самой Молодой и еще двум фигурантам.

Речь идет о женщине, которая могла «заказать» вывоз военнослужащего НГУ за пределы пункта дислокации подразделения, а также о мужчине, который, как утверждает СБУ, согласился «сыграть роль» фельдшера во время вывоза.

Напомним, в результате стычек в Петропавловской Борщаговке в Киевской области пострадали 16 военнослужащих Национальной гвардии Украины. Все они получили легкие повреждения.

Накануне стало известно, что Служба безопасности Украины установила около ста человек, находившихся на месте стычек в Петропавловской Борщаговке и принимавших участие в организации событий.

Также на события 2 ноября в Петропавловской Борщаговке отреагировал Генштаб ВС Украины. В ведомстве подчеркнули необходимость объективного расследования инцидента и призвали не допускать самосуда, угроз военным и распространения непроверенных обвинений.

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