Рютте спрогнозировал, как может закончиться война в Украине

Генсек НАТО назвал маловероятным сценарием победу одной из сторон в войне в Украине, которую в 2022 году развязала российская федерация. Марк Рютте убежден, что боевые действия завершатся так называемым «своеобразным компромиссом».

Об этом Рютте заявил во время выступления в нидерландской телепрограмме «Pauw & De Wit», сообщает «Bloomberg».

Отвечая на вопрос ведущего о том, сможет ли кто-то выиграть войну, начавшуюся с полномасштабного вторжения россии в феврале 2022 года, Рютте выразил сомнение.

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«Я не думаю, что это очень вероятно. Такие войны всегда заканчиваются мирным соглашением, которое часто является своеобразным компромиссом», – сказал генеральный секретарь НАТО.

В то же время глава Альянса подчеркнул, что завершение войны не будет означать исчезновения российской угрозы для европейских стран.

По его словам, сейчас значительная часть российских военных задействована в войне против Украины. Однако после ее завершения ситуация может измениться.

«Российская угроза сейчас не проявляется непосредственно на нашей границе, потому что многие из этих солдат заняты в Украине. Но если с этим будет покончено, то их огромная армия не будет там просто для того, чтобы быть огромной армией», – объяснил Рютте.

В то же время он подчеркнул, что Европе нужно сохранять бдительность относительно возможных действий Кремля даже после заключения мирного соглашения.

В конце эфира Рютте выразил надежду, что война и связанные с ней угрозы в конце концов останутся в прошлом.

«Мы мечтаем о времени, когда все это закончится», – сказал генсек Альянса.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что с начала полномасштабного вторжения россии за границу выехали 9,5 миллиона гражданских украинцев. Это примерно 20–25% населения страны, которое до войны составляло около 40 миллионов человек.

В то же время в октябре российская армия потеряла 54 400 военных убитыми и тяжелоранеными, что стало рекордным месячным показателем с начала полномасштабного вторжения. Также Силы обороны Украины освободили больше территорий, чем российские войска смогли захватить.

Между тем, премьер-министр Италии Джорджа Мелони упрекнула ЕС и призвала страны Европы согласовать подход к мирным переговорам по Украине. По ее мнению, многочисленные инициативы европейских стран без общего плана ослабляют позиции Европы и делают ее менее убедительной.

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