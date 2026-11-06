Силы обороны поразили два склада боеприпасов и пункт управления БПЛА армии рф

Воины Сил обороны поразили два склада боеприпасов россиян в Запорожье, а также пункт управления дронами и склад горюче-смазочных материалов в Донецкой области.

Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщил Генеральный штаб.

«5-го и в ночь на 6 ноября подразделения Сил обороны Украины поразили два склада боеприпасов противника в Запорожье, а также пункт управления БПЛА и склад горюче-смазочных материалов в Донецкой области», – говорится в официальном заявлении ведомства.

1 ноября 2026, 16:51 Украина за три дня поразила НПЗ, которые обеспечивают 10% нефтепереработки россии Украина нанесла удары по трем российским нефтеперерабатывающим заводам с суммарной годовой мощностью около 33 млн тонн нефти.

В частности, поражен склад боеприпасов армии рф, район Мелитополя, Запорожская область и склад боеприпасов в районе Хлеборобного.

Кроме этого, украинские военные атаковали пункт управления ударными дронами подразделения оккупантов в районе Часового Яра в Донецкой области.

Также уничтожен склад ГСМ подразделения противника в районе Луганского Донецкой области.

«Работа по ключевым военным целям противника будет продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии россии против Украины», – добавили в Генштабе.

Напомним, Силы обороны Украины 3-го и в ночь на 4 ноября поразили два российских зенитных ракетно-пушечных комплекса «Панцирь» на территории временно оккупированного Крыма. Кроме того, украинские военные нанесли удары по другим военным объектам противника в Запорожской и Луганской областях.

Также в Краснодарском крае россии в ночь на 6 ноября прозвучали многочисленные взрывы на фоне атаки беспилотников. Вероятно, под ударом снова оказался Афипский нефтеперерабатывающий завод, после чего местные жители сообщили о сильном задымлении над городом.

А еще беспилотники атаковали логистический центр российской компании Ozon в Адыгейске (Республика Адыгея, рф). Удар вызвал возгорание на объекте, в результате чего работников эвакуировали.

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